Sok kérdést felvet ez a KRESZ-módosítás: minden azon múlik majd, ki milyen sofőr

Rengeteg írást találni már az interneten, ami a küszöbön álló KRESZ-módosítás elemeit taglalja, de az új szabályozás még mindig várat magára. Korábban szinte hetente jöttek ki újabb információmorzsák a KRESZ új elemeiről, és nem is véletlen, hogy rengetegen érdeklődnek iránta. A jelenlegi szabályrendszer ugyanis – kisebb-nagyobb módosításokkal – 1975 óta van érvényben, tehát jócskán megérett a „fiatalításra”. A világ, és persze a közlekedés is sokat változott azóta, s az újdonságokat a jogszabályoknak is követniük kell. Most már felsejlett a fény az alagút végén, hiszen Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint 2026 szeptemberében hatályba léphet az új KRESZ.

Szokatlan látvány, de akár ilyen táblát is láthatunk, ha életbe lép a KRESZ-módosítás

Illusztráció: hegylakok.hu

Óriási munka a KRESZ-módosítás

Az új szabályok megalkotása azonban nem kis feladat: a miniszter elmondása szerint jelenleg 168 szervezettel dolgoznak együtt, és komoly társadalmi vita is zajlik az egyes kérdéskörökről. Így érkezünk meg aktuális írásunk témájához, a sebességhatárokhoz. A tervezett KRESZ-módosítás ugyanis ezeket is átszabná, így a 3,5 tonnánál nehezebb teherautók és buszok akár 90 km/h-val is mehetnének lakott területen kívül a jelenlegi 70-es limit helyett. A „kisebb testű” járművek sebességkorlátai sem maradnának érintetlenül: az autópályán a 130 km/h-ás általános korlátozás megmaradna, ám egyes szakaszokon 140, vagy akár 150 km/h-ra emelkedne a sebességhatár.

Ez utóbbi különösen vitás kérdés, amiről Hagymási Sándor gépjármű-szakoktatóval beszélgettünk.

– Őszintén szólva jelen pillanatban is sokan vannak, akik a személygépkocsijukkal, teherautójukkal magasabb sebességtartományban közlekednek. Azt viszont ne felejtsük el, hogy az évtizedekkel ezelőttihez képest a technológia igencsak sokat fejlődött, így azt is mondhatjuk, a mai sebességhatárok bizonyos esetekben elavultak lehetnek. A mai autók többségének egyáltalán nem nagy tempó a 130, ugyanakkor nem mindegy, milyen ember ül a volán mögött.

Gyakran említik példaként Németországot, ahol az autópályák egy részén nincs felső sebességhatár, mégsem lesz ettől életveszélyes a közlekedés

– tudatta Hagymási Sándor. A gépjármű-szakoktató kiemelte, nem a magasabb sebességhatárral van, vagy lenne a probléma, hanem a közlekedési kultúrával.