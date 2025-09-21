1 órája
Sok kérdést felvet ez a KRESZ-módosítás: minden azon múlik majd, ki milyen sofőr
Az 1975 óta hatályban lévő KRESZ igencsak megérett már a frissítésre. A tervezett KRESZ-módosítás viszont sok kérdést felvet.
A tervezett KRESZ-módosítás a sebességhatárokat sem hagyja érintetlenül
Rengeteg írást találni már az interneten, ami a küszöbön álló KRESZ-módosítás elemeit taglalja, de az új szabályozás még mindig várat magára. Korábban szinte hetente jöttek ki újabb információmorzsák a KRESZ új elemeiről, és nem is véletlen, hogy rengetegen érdeklődnek iránta. A jelenlegi szabályrendszer ugyanis – kisebb-nagyobb módosításokkal – 1975 óta van érvényben, tehát jócskán megérett a „fiatalításra”. A világ, és persze a közlekedés is sokat változott azóta, s az újdonságokat a jogszabályoknak is követniük kell. Most már felsejlett a fény az alagút végén, hiszen Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint 2026 szeptemberében hatályba léphet az új KRESZ.
Óriási munka a KRESZ-módosítás
Az új szabályok megalkotása azonban nem kis feladat: a miniszter elmondása szerint jelenleg 168 szervezettel dolgoznak együtt, és komoly társadalmi vita is zajlik az egyes kérdéskörökről. Így érkezünk meg aktuális írásunk témájához, a sebességhatárokhoz. A tervezett KRESZ-módosítás ugyanis ezeket is átszabná, így a 3,5 tonnánál nehezebb teherautók és buszok akár 90 km/h-val is mehetnének lakott területen kívül a jelenlegi 70-es limit helyett. A „kisebb testű” járművek sebességkorlátai sem maradnának érintetlenül: az autópályán a 130 km/h-ás általános korlátozás megmaradna, ám egyes szakaszokon 140, vagy akár 150 km/h-ra emelkedne a sebességhatár.
Ez utóbbi különösen vitás kérdés, amiről Hagymási Sándor gépjármű-szakoktatóval beszélgettünk.
– Őszintén szólva jelen pillanatban is sokan vannak, akik a személygépkocsijukkal, teherautójukkal magasabb sebességtartományban közlekednek. Azt viszont ne felejtsük el, hogy az évtizedekkel ezelőttihez képest a technológia igencsak sokat fejlődött, így azt is mondhatjuk, a mai sebességhatárok bizonyos esetekben elavultak lehetnek. A mai autók többségének egyáltalán nem nagy tempó a 130, ugyanakkor nem mindegy, milyen ember ül a volán mögött.
Gyakran említik példaként Németországot, ahol az autópályák egy részén nincs felső sebességhatár, mégsem lesz ettől életveszélyes a közlekedés
– tudatta Hagymási Sándor. A gépjármű-szakoktató kiemelte, nem a magasabb sebességhatárral van, vagy lenne a probléma, hanem a közlekedési kultúrával.
Veszélyes lehet a nagyobb sebesség?
– Azt se felejtsük el, hogy hiába nincs felső határ a németeknél, attól még a többség nem száguldozik ész nélkül. Persze vannak, akiknek a 130 kevés, ők mennek egy 150–160-as tempót – egy szűk réteg többet –, de az autók többsége az ajánlott 130 km/h szerint közlekedik. Egy alacsonyabb sebesség is lehet veszélyes, még akkor is, ha a sofőr a szabályoz határokon belül marad. Jó példa erre az egyik tanulóm, akivel néhány hete Nyíregyházán, a Széchenyi utcán közlekedtünk. A fiatal a megengedett 50 km/h-val haladt a Zrínyi-iskola felé, közben rengeteg gyalogos átkelőhely, parkolóból elinduló autó. Szóltam neki, hogy nem jól választotta meg a sebességet, hiszen ekkora tempónál nem biztos, hogy minden szituációra időben és biztonságosan képes reagálni – holott a maximálisan megengedett sebességgel, és nem többel haladt. Ezzel azt kívántam érzékeltetni, hogy akik nem csupán vezetik az autót, hanem tudatosan közlekednek, azokkal nagyobb határoknál sem lesz gond, akivel viszont most is baj van, azokkal később is lesz – hangsúlyozta a gépjármű-szakoktató, aki bízik abban, hogy a hazai sofőrök felnőnek majd a feladathoz, és a közlekedési kultúránk kicsit közelít majd a nyugatihoz.
Szintén sok kérdést vet fel a 3,5 tonnánál nehezebb járművek megengedett sebességének emelése.
Hagymási Sándor szerint ez esetben sem a „számokkal” lesz a gond.
– Több mint egy évtizedig buszoztam nemzetközi viszonylatban, jól ismerem a járműveket. Mind a teherautók, mind a buszok képesek biztonságosan közlekedni 90 km/h-val. Sajnos sok olyan autós van és lesz, akiket zavarni fog, hogy egy nagy testű jármű halad előttük, és belemennek majd az előzésekbe. Ugyanakkor ehhez a manőverhez legalább 20 km/h-ás sebességtöbblet kell, ami eddig meg is volt, hiszen az említett járművek 70-nel, míg a gépkocsik 90-nel mehettek lakott területen kívül. Az új szabályozás értelmében viszont eltűnne ez a szabályos különbség.
