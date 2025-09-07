Kudlik Júlia Nyíregyházán mutatja be új könyvét, s mesél az elmúlt évtizedek televíziós munkájáról. Kudlik Júliát senkinek nem kell bemutatni, hiszen több évtizeden át dolgozott televíziós műsorvezetőként, bemondóként, a munkássága elismeréseként a Magyar Televízió örökös tagja címet is megkapta.

Kudlik Júlia Nyíregyházán mesél az életéről

Kudlik Júlia mesél életéről, munkájáról

A nyolcvan esztendős televíziós személyiség lesz a Kodály Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Tagszervezetének a vendége az őszi évad első rendezvényén, amit a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola dísztermében rendeznek meg szeptember 8-án, hétfőn 16.30 órától. Kudlik Júlia nyolcvanadik születésnapjára jelent meg A szólás mestersége című könyve az életútjával kapcsolatosan, a kiadvány megjelenése alkalmából beszélget vele az elmúlt évtizedekről, a televíziós munkáról Bencsik Gábor szerkesztő. A könyvbemutatóra és a közönségtalálkozóra szeretettel vár minden érdeklődőt a Kodály Társaság vármegyei szervezete, a részvétel ingyenes.

Kudlik Júlia könyvének címe: A szólás mestersége

Fotó: A könyv borítója



