szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

27°
+29
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Televíziózás

3 órája

Kudlik Júlia Nyíregyházán

Címkék#televíziós#A szólás mestersége borítója#nyíregyházi#Magyar Televízió#Kudlik Júlia

Kudlik Júlia Nyíregyházán mutatja be új könyvét. Kudlik Júlia mesél az elmúlt évtizedekről.

Szon.hu
Kudlik Júlia Nyíregyházán

Kudlik Júlia Nyíregyházán a Kodály-iskolában mesél majd életéről

Fotó: KM

Kudlik Júlia Nyíregyházán mutatja be új könyvét, s mesél az elmúlt évtizedek televíziós munkájáról. Kudlik Júliát senkinek nem kell bemutatni, hiszen több évtizeden át dolgozott televíziós műsorvezetőként, bemondóként, a munkássága elismeréseként a Magyar Televízió örökös tagja címet is megkapta. 

Kudlik Júlia, Bencsik Gábor, Magyar Televízió, Kodály Társaság, A szólás mestersége, Kodály Zoltán Általános Iskola
Kudlik Júlia Nyíregyházán mesél az életéről

Kudlik Júlia mesél életéről, munkájáról

A nyolcvan esztendős televíziós személyiség lesz a Kodály Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Tagszervezetének a vendége az őszi évad első rendezvényén, amit a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola dísztermében rendeznek meg szeptember 8-án, hétfőn 16.30 órától. Kudlik Júlia nyolcvanadik születésnapjára jelent meg A szólás mestersége című könyve az életútjával kapcsolatosan, a kiadvány megjelenése alkalmából beszélget vele az elmúlt évtizedekről, a televíziós munkáról Bencsik Gábor szerkesztő. A könyvbemutatóra és a közönségtalálkozóra szeretettel vár minden érdeklődőt a Kodály Társaság vármegyei szervezete, a részvétel ingyenes. 

Kudlik Júlia könyvének címe: A szólás mestersége
Fotó: A könyv borítója


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu