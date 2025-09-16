szeptember 16., kedd

Különleges előadással köszöntik az időseket

A szépkorúakat ünneplik a városban.

Különleges előadással köszöntik az időseket

A város ikonikus épülete ad majd otthont az előadásnak

Fotó: Az önkormányzat archívuma

Hamarosan itt az idősek világnapja, melynek alkalmából különleges programmal készülnek Nyírtelek szépkorú lakóinak – erről számolt be hivatalos közösségi oldalán a város önkormányzata. Mint írták, a Királytelek Vigadóban a Fedák Sári Színház előadói lépnek színpadra október elsején 16 órától. További részletek a város közösségi oldalán.

 

