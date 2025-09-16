Idősek világnapja
1 órája
Különleges előadással köszöntik az időseket
A szépkorúakat ünneplik a városban.
A város ikonikus épülete ad majd otthont az előadásnak
Fotó: Az önkormányzat archívuma
Hamarosan itt az idősek világnapja, melynek alkalmából különleges programmal készülnek Nyírtelek szépkorú lakóinak – erről számolt be hivatalos közösségi oldalán a város önkormányzata. Mint írták, a Királytelek Vigadóban a Fedák Sári Színház előadói lépnek színpadra október elsején 16 órától. További részletek a város közösségi oldalán.
