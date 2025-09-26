1 órája
Szinte esélytelen, de most megtörtént! Egy szabolcsi út mellett videózták le a különleges vadállatokat
Egy igen különös videót kapott fel a közösségi média. Egy különleges vadon élő állat volt látható.
Különleges vadállat Szabolcsban
Forrás: Facebook / János F.
Különleges vadon élő állat Szabolcsban: Egy igen különleges videó terjed most a Facebookon, melyet egy fiatalember osztott meg a közösségi médiában.
A videót Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében készítette egy fiatalember, és a következő mondattal töltötte fel a platformra:
Valahol itt a környéken, csodaszarvasok
– írta a posztoló.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Több ezren lájkolták s videót, és sok hozzászólás érkezett. A „csodaszarvas” mindenkinek elnyerte tetszését, ami nem más volt, mint európai dámvad – csakhogy társaitól eltérő, ritka fehér színű.
Az európai dámvad (Dama dama) az emlősök osztályának párosujjú patások (Artiodactyla) rendjébe, ezen belül a szarvasfélék (Cervidae) családjába és a szarvasformák (Cervinae) alcsaládjába tartozó típusfaj. Egyéb nevei: európai dámszarvas, illetve röviden dámvad vagy dámszarvas.
Korábban két alfaját különböztették meg: az európai dámvadat (Dama dama dama) és a mezopotámiai dámvadat (Dama dama mesopotamica). Mára a legtöbb kutató elfogadja ezeket két külön fajnak.
A különleges vadon élő állat megjelenése
Testhossza 130–165 cm, farokhossza 16–19 cm, marmagassága 75–110 cm, testtömege 60–125 kg (bika) és 30–50 kg (tehén). A dámszarvas hosszúra nyúlt, lapátszerű agancsa jelentősen különbözik minden más szarvasétól. Mindkét nem felnőttkori bundáján vörösesbarna alapon sorokba rendezett fehér pöttyöket találunk. A világos formáktól kezdve a teljesen fehér alakokig sokféle változat fordul elő. De sötétbarna állatok is vannak, főleg a vadasparkokban tartott dámszarvasok között. Nyáron a szőrzet vékony és sima. Télen a fejtető, a nyak és a fülek barnásszürkék lesznek; a hát és az oldalak feketések; a szőrzet vastag és durva. A fehér állatok egy évszakban sem változtatják meg színüket, és télen csak hosszabb szőrzetükkel tűnnek ki. Néhány szarvas már fiatal korában is sárgás bundát visel, ritkán fekete példányok is előfordulnak. A fartükör fehérrel és feketével keretezett. A dámszarvas 12-16 évig is élhet. Más szarvasokkal szemben feltűnő a hosszabb farok. A nőstény állatokat könnyű összetéveszteni a pettyes vagy a szikaszarvasokkal – olvasható a Wikipeda oldalán.
Ajánljuk még:
Két hetet töltött a nyíregyházi csatornában étlen, szomjan, de túlélte!
Drónokkal és vadkamerával vadásznak a szabálytalankodókra, de kifogás az mindig van!