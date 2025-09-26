szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

13°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hűha!

1 órája

Szinte esélytelen, de most megtörtént! Egy szabolcsi út mellett videózták le a különleges vadállatokat

Címkék#szarvasféle#különleges#vadállat#csodaszarvas#dámvad#platform

Egy igen különös videót kapott fel a közösségi média. Egy különleges vadon élő állat volt látható.

Szon.hu
Szinte esélytelen, de most megtörtént! Egy szabolcsi út mellett videózták le a különleges vadállatokat

Különleges vadállat Szabolcsban

Forrás: Facebook / János F.

Különleges vadon élő állat Szabolcsban: Egy igen különleges videó terjed most a Facebookon, melyet egy fiatalember osztott meg a közösségi médiában. 

Különleges vadon élő állat Szabolcsban: Szarvas, dámvad
Különleges vadon élő állat Szabolcsban
Forrás: Facebook / János F.

A videót Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében készítette egy fiatalember, és a következő mondattal töltötte fel a platformra:

Valahol itt a környéken, csodaszarvasok 

– írta a posztoló.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Több ezren lájkolták s videót, és sok hozzászólás érkezett. A „csodaszarvas” mindenkinek elnyerte tetszését, ami nem más volt, mint európai dámvad – csakhogy társaitól eltérő, ritka fehér színű.

Az európai dámvad (Dama dama) az emlősök  osztályának párosujjú patások (Artiodactyla) rendjébe, ezen belül a szarvasfélék (Cervidae) családjába és a szarvasformák (Cervinae) alcsaládjába tartozó típusfaj. Egyéb nevei: európai dámszarvas, illetve röviden dámvad vagy dámszarvas.

Korábban két alfaját különböztették meg: az európai dámvadat (Dama dama dama) és a mezopotámiai dámvadat (Dama dama mesopotamica). Mára a legtöbb kutató elfogadja ezeket két külön fajnak.

A különleges vadon élő állat megjelenése

Testhossza 130–165 cm, farokhossza 16–19 cm, marmagassága 75–110 cm, testtömege 60–125 kg (bika) és 30–50 kg (tehén). A dámszarvas hosszúra nyúlt, lapátszerű agancsa jelentősen különbözik minden más szarvasétól. Mindkét nem felnőttkori bundáján vörösesbarna alapon sorokba rendezett fehér pöttyöket találunk. A világos formáktól kezdve a teljesen fehér alakokig sokféle változat fordul elő. De sötétbarna állatok is vannak, főleg a vadasparkokban tartott dámszarvasok között. Nyáron a szőrzet vékony és sima. Télen a fejtető, a nyak és a fülek barnásszürkék lesznek; a hát és az oldalak feketések; a szőrzet vastag és durva. A fehér állatok egy évszakban sem változtatják meg színüket, és télen csak hosszabb szőrzetükkel tűnnek ki. Néhány szarvas már fiatal korában is sárgás bundát visel, ritkán fekete példányok is előfordulnak. A fartükör fehérrel és feketével keretezett. A dámszarvas 12-16 évig is élhet. Más szarvasokkal szemben feltűnő a hosszabb farok. A nőstény állatokat könnyű összetéveszteni a pettyes vagy a szikaszarvasokkal – olvasható a Wikipeda oldalán.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu