Szinte esélytelen, de most megtörtént! Egy szabolcsi út mellett videózták le a különleges vadállatokat

Különleges vadon élő állat Szabolcsban: Egy igen különleges videó terjed most a Facebookon, melyet egy fiatalember osztott meg a közösségi médiában.

Különleges vadon élő állat Szabolcsban

Forrás: Facebook / János F.

A videót Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében készítette egy fiatalember, és a következő mondattal töltötte fel a platformra:

Valahol itt a környéken, csodaszarvasok

– írta a posztoló.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Több ezren lájkolták s videót, és sok hozzászólás érkezett. A „csodaszarvas” mindenkinek elnyerte tetszését, ami nem más volt, mint európai dámvad – csakhogy társaitól eltérő, ritka fehér színű.

Az európai dámvad (Dama dama) az emlősök osztályának párosujjú patások (Artiodactyla) rendjébe, ezen belül a szarvasfélék (Cervidae) családjába és a szarvasformák (Cervinae) alcsaládjába tartozó típusfaj. Egyéb nevei: európai dámszarvas, illetve röviden dámvad vagy dámszarvas. Korábban két alfaját különböztették meg: az európai dámvadat (Dama dama dama) és a mezopotámiai dámvadat (Dama dama mesopotamica). Mára a legtöbb kutató elfogadja ezeket két külön fajnak. A különleges vadon élő állat megjelenése Testhossza 130–165 cm, farokhossza 16–19 cm, marmagassága 75–110 cm, testtömege 60–125 kg (bika) és 30–50 kg (tehén). A dámszarvas hosszúra nyúlt, lapátszerű agancsa jelentősen különbözik minden más szarvasétól. Mindkét nem felnőttkori bundáján vörösesbarna alapon sorokba rendezett fehér pöttyöket találunk. A világos formáktól kezdve a teljesen fehér alakokig sokféle változat fordul elő. De sötétbarna állatok is vannak, főleg a vadasparkokban tartott dámszarvasok között. Nyáron a szőrzet vékony és sima. Télen a fejtető, a nyak és a fülek barnásszürkék lesznek; a hát és az oldalak feketések; a szőrzet vastag és durva. A fehér állatok egy évszakban sem változtatják meg színüket, és télen csak hosszabb szőrzetükkel tűnnek ki. Néhány szarvas már fiatal korában is sárgás bundát visel, ritkán fekete példányok is előfordulnak. A fartükör fehérrel és feketével keretezett. A dámszarvas 12-16 évig is élhet. Más szarvasokkal szemben feltűnő a hosszabb farok. A nőstény állatokat könnyű összetéveszteni a pettyes vagy a szikaszarvasokkal – olvasható a Wikipeda oldalán.

Ajánljuk még: