szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

16°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ellenőrzés

3 órája

Több száz veszélyes eszközt találtak, milliós bírságot szabott ki a fogyasztóvédelem Szabolcsban!

Címkék#ellenőrzés#hatóság#bírság#szabadtéri kondipark

Olyan sok baleset történt, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság razziába kezdett. Szabolcs-Szatmár-Beregben az ellenőrzött kültéri kondigépek több mint fele nem volt rendben!

Munkatársunktól
Több száz veszélyes eszközt találtak, milliós bírságot szabott ki a fogyasztóvédelem Szabolcsban!

A Szabolcs megyei ellenőrzések súlyos szabálytalanságokat tártak fel

Fotó: turistamagazin.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) megelégelte a baleseteket, és átfogó razziába kezdett az aquaparkokban, strandokon, kaland- és vidámparkokban, fesztiválokon, táborokban, falunapokon és kültéri kondiparkokban. Több mint félezer helyszínen összesen 2853 eszközt vizsgáltak meg, és ezek közül 336 nem felelt meg az előírásoknak – utánajártunk és kiderült: a helyzet Szabolcsban is aggasztó! A kültéri kondigépek ellenőrzése lehangoló eredménnyel zárult: a megyében vizsgált eszközök több mint felénél találtak szabálytalanságot.

A kültéri kondigépek mellett vidámparkokat, nyári táborokat is ellenőriztek
A kültéri kondigépek mellett vidámparkokat, nyári táborokat is ellenőriztek
Fotó: NKFH 

 

Szabálytalan kültéri kondigépek

Rengeteg helyen hiányzott a kötelező tanúsítvány, ami igazolná, hogy az eszköz biztonságos, illetve sok esetben az sem volt feltüntetve, hányan használhatják egyszerre a csúszdákat vagy a kötélpályákat, ami súlyos balesetekhez vezethet – áll a hatóság közleményében. Hozzáteszik: az üzemeltetési naplókat sem vezették rendesen, ami miatt senki nem tudta, mikor voltak utoljára karbantartva az eszközök. A kültéri fitneszparkokban is gond volt: a táblák hiánya miatt a sportolók nem tudhatták, hogyan kell helyesen használni a gépeket. 

A hatóság 8,3 millió forint bírságot szabott ki, és a legsúlyosabb esetekben azonnal leállították a balesetveszélyes eszközöket - megtudtuk: az összeg több mint 15 százalékát Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kell befizetni. 

Az eszközöket addig nem lehet újra használni, amíg az üzemeltetők nem gondoskodnak a helyreállításról. 

Milliós bírság az üzemeltetőknek

Elkértük a hatóságtól a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei adatokat. Mint írták, az ellenőrök a megye 11 kondiparkjában jártak, s hatot kifogásoltak. Összesen 123 eszközt ellenőriztek, és ezek több mint a fele – 74 – nem volt rendben, emiatt 1,2 millió forint bírságot szabtak ki. Két szabolcsi aquaparkot vizsgáltak, ezekben a vizsgált eszközöket rendben találták. A vizsgált kilenc megyei vidámpark közül kettőt kifogásoltak. Ezekben harminc eszközt ellenőriztek, a két kifogásolható állapotban lévő berendezés miatt 200 ezer forint bírságot szabtak ki. Egy nyári tábort ellenőriztek, ott mindent rendben találtak. Az NKFH hangsúlyozza, hogy a legnagyobb felelősség az üzemeltetőké, de a látogatóknak is oda kell figyelniük, be kell tartaniuk a szabályokat, és komolyan kell venniük a kihelyezett tájékoztatásokat – írja a hatóság, hozzátéve: ősszel is folytatódnak az ellenőrzések. 

A nyár első hónapjában a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a kormányhivatalok munkatársai 292 fagylaltozót és 197 strandbüfét ellenőriztek – ennek eredményéről itt olvashat:

De számos termékvisszahívásról is beszámoltunk a közelmúltban: 

Nyári ellenőrzés

  • Több mint félezer helyszínen összesen 2853 eszközt vizsgáltak meg
  • Ezek közül 336 nem felelt meg az előírásoknak 
  • A hatóság 8,3 millió forint bírságot szabott ki
     

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu