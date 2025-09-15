Több száz veszélyes eszközt találtak, milliós bírságot szabott ki a fogyasztóvédelem Szabolcsban!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) megelégelte a baleseteket, és átfogó razziába kezdett az aquaparkokban, strandokon, kaland- és vidámparkokban, fesztiválokon, táborokban, falunapokon és kültéri kondiparkokban. Több mint félezer helyszínen összesen 2853 eszközt vizsgáltak meg, és ezek közül 336 nem felelt meg az előírásoknak – utánajártunk és kiderült: a helyzet Szabolcsban is aggasztó! A kültéri kondigépek ellenőrzése lehangoló eredménnyel zárult: a megyében vizsgált eszközök több mint felénél találtak szabálytalanságot.

A kültéri kondigépek mellett vidámparkokat, nyári táborokat is ellenőriztek

Fotó: NKFH

Szabálytalan kültéri kondigépek

Rengeteg helyen hiányzott a kötelező tanúsítvány, ami igazolná, hogy az eszköz biztonságos, illetve sok esetben az sem volt feltüntetve, hányan használhatják egyszerre a csúszdákat vagy a kötélpályákat, ami súlyos balesetekhez vezethet – áll a hatóság közleményében. Hozzáteszik: az üzemeltetési naplókat sem vezették rendesen, ami miatt senki nem tudta, mikor voltak utoljára karbantartva az eszközök. A kültéri fitneszparkokban is gond volt: a táblák hiánya miatt a sportolók nem tudhatták, hogyan kell helyesen használni a gépeket.

A hatóság 8,3 millió forint bírságot szabott ki, és a legsúlyosabb esetekben azonnal leállították a balesetveszélyes eszközöket - megtudtuk: az összeg több mint 15 százalékát Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kell befizetni.

Az eszközöket addig nem lehet újra használni, amíg az üzemeltetők nem gondoskodnak a helyreállításról.

Milliós bírság az üzemeltetőknek

Elkértük a hatóságtól a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei adatokat. Mint írták, az ellenőrök a megye 11 kondiparkjában jártak, s hatot kifogásoltak. Összesen 123 eszközt ellenőriztek, és ezek több mint a fele – 74 – nem volt rendben, emiatt 1,2 millió forint bírságot szabtak ki. Két szabolcsi aquaparkot vizsgáltak, ezekben a vizsgált eszközöket rendben találták. A vizsgált kilenc megyei vidámpark közül kettőt kifogásoltak. Ezekben harminc eszközt ellenőriztek, a két kifogásolható állapotban lévő berendezés miatt 200 ezer forint bírságot szabtak ki. Egy nyári tábort ellenőriztek, ott mindent rendben találtak. Az NKFH hangsúlyozza, hogy a legnagyobb felelősség az üzemeltetőké, de a látogatóknak is oda kell figyelniük, be kell tartaniuk a szabályokat, és komolyan kell venniük a kihelyezett tájékoztatásokat – írja a hatóság, hozzátéve: ősszel is folytatódnak az ellenőrzések.