Értéket teremtenek

46 perce

Kultúrházak éjjel-nappal: minden nap értéket adnak a sárkányok földjén

Címkék#Republic#Nyírbátor#kultúrházak éjjel-nappal#kultúra

Az ősz izgalmas programokat tartogat a kultúra szerelmeseinek.

Szon.hu
Kultúrházak éjjel-nappal: minden nap értéket adnak a sárkányok földjén

A Republic is koncertezik Nyírbátorban

Fotó: Illusztráció: az együttes közösségi oldala

A Magyar Népművelők Egyesülete 2025. szeptember 22–28-a között rendezi meg a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozatot, amelyhez Nyírbátor az idén is több programmal csatlakozott. Az eseménysorozat célja, hogy minél többen legyenek részesei a közművelődési intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek, értékelvűségnek – olvasható Nyírbátor közösségi oldalán. A „sárkányok földjén” helytörténeti kiállítással, Garancsi Borbála festőművész kiállításával, és a 35. Szüreti Felvonulással várják a kultúra szerelmeseit a jelzett időszakban. A zenekedvelő közönségnek is tartogatnak értékes programot, hiszen szeptember 26-án Republic-koncert lesz a régi 2-es iskola udvarán. A programok részleteit megtalálják az önkormányzat közösségi oldalán.

 

