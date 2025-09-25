45 perce
Az ősök csontjaitól, a születés csodáján át az idős kor árnyas és napos oldaláig
Miről mesélnek a csontok, milyen a születés csodája? Az Egészségtudományi Kar nyíregyházi campusán idén is programkavalkád várja az érdeklődőket, a Kutatók éjszakája ezer csodát ígér.
Ha Kutatók éjszakája, akkor Debreceni Egyetem. Ha Debreceni Egyetem, akkor Egészségtudományi Kar és természetesen Nyíregyháza, ahol a kutatás, az innováció fontos és meghatározó területe az egészségügyi és társadalomtudományi szakemberképzésnek.
A Kutatók éjszakája az Egészségtudományi Kar nyíregyházi campusán most is érdekes lesz
Igaz programkavalkád, tudás, ismeret és nagyszerű hangulat várja mindazokat, akik szeptember 26-án, pénteken a Sóstói úti épületben töltik az időt.
Legkorábban, 16 órakor a Sens-quiz kezdődik, ahol a Szociális és Társadalomtudományi Intézet szervezésében érzékenyítő játékon és kvíz vetélkedőn vehetnek részt a csapatok, a további részletek itt olvashatóak.
A Skill labor szülésznői szaktantermében 17 órától a születés csodáját ismerhetik meg az érdeklődők, egy másik teremben ugyanebben az időpontban EESZT a mindennapokban címmel arról beszélgetnek majd, hogy a középiskolások miként tudják segíti az idősebb korosztályt az egészségügyi applikáció kezelésében.
Fél 6-tól fény derül arra, hogy a gyógyítás világában milyen szerepe lehet a mesterséges intelligenciának. Este 6 órától élethű helyezekkel, valódi élményekkel az ápolás világába lehet bepillantást nyerni, és a mentőtiszt hallgatók is bemutatkoznak. Az előadók a Zilahi teremben rámutatnak az időskor árnyékos és napos oldalára, aki vállalkozik rá, akár azt is kipróbálhatja, milyen idősnek lenni. Figyelemfelkeltő és bizonyára sokak érdeklődését felkelti az ugyancsak 18 órakor kezdődő előadás, melyben kiderül, hogy miről mesélnek a régmúltban élt emberek csontjai.
