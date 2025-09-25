Az ősök csontjaitól, a születés csodáján át az idős kor árnyas és napos oldaláig

Ha Kutatók éjszakája, akkor Debreceni Egyetem. Ha Debreceni Egyetem, akkor Egészségtudományi Kar és természetesen Nyíregyháza, ahol a kutatás, az innováció fontos és meghatározó területe az egészségügyi és társadalomtudományi szakemberképzésnek.

Kutatók éjszakája: a mentőtiszt hallgatók választott hivatásával is megismerkedhetnek az érdeklődők

Archív fotó: Pusztai Sándor

A Kutatók éjszakája az Egészségtudományi Kar nyíregyházi campusán most is érdekes lesz

Igaz programkavalkád, tudás, ismeret és nagyszerű hangulat várja mindazokat, akik szeptember 26-án, pénteken a Sóstói úti épületben töltik az időt.

Legkorábban, 16 órakor a Sens-quiz kezdődik, ahol a Szociális és Társadalomtudományi Intézet szervezésében érzékenyítő játékon és kvíz vetélkedőn vehetnek részt a csapatok, a további részletek itt olvashatóak.

A Skill labor szülésznői szaktantermében 17 órától a születés csodáját ismerhetik meg az érdeklődők, egy másik teremben ugyanebben az időpontban EESZT a mindennapokban címmel arról beszélgetnek majd, hogy a középiskolások miként tudják segíti az idősebb korosztályt az egészségügyi applikáció kezelésében.

A születés csodája és érdekes előadások, bemutatók várnak mindenkit pénteken a Sóstói úti campuson

Fotó: Pusztai Sándor-archív

Fél 6-tól fény derül arra, hogy a gyógyítás világában milyen szerepe lehet a mesterséges intelligenciának. Este 6 órától élethű helyezekkel, valódi élményekkel az ápolás világába lehet bepillantást nyerni, és a mentőtiszt hallgatók is bemutatkoznak. Az előadók a Zilahi teremben rámutatnak az időskor árnyékos és napos oldalára, aki vállalkozik rá, akár azt is kipróbálhatja, milyen idősnek lenni. Figyelemfelkeltő és bizonyára sokak érdeklődését felkelti az ugyancsak 18 órakor kezdődő előadás, melyben kiderül, hogy miről mesélnek a régmúltban élt emberek csontjai.