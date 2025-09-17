szeptember 17., szerda

Kutatók Éjszakája

1 órája

Megmentik vagy felforgatják az oktatást a robotok és az AI?

Címkék#ChatGPT#MCC#AI vs Robotok az oktatásban#Nyíregyháza#kutatók éjszakája

Hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia és a robotika az iskolákat és a mindennapjainkat? Kutatók Éjszakája: egy interaktív előadás az Mathias Corvinus Collegium (MCC) nyíregyházi képzési központjában, ahol testközelből fedezheted fel az AI és a robotok világát.

Szon.hu

 – Ezen az interaktív előadáson megtudhatjátok, hogyan létezik és működik a mesterséges intelligencia a robotok fizikai teste nélkül is. Megismerkedhettek azokkal az AI eszközökkel és algoritmusokkal, amelyek ma már a hétköznapjaitok részét képezik, a telefonjaitoktól kezdve a filmek ajánlásáig és persze azt, amely az oktatásunkat is felborította –írja eseményajánlójában az MCC, s egyben a Kutatók Éjszakájára invitálja az érdeklődőket. 

Kutatók éjszakája az MCC-ben a chatgpt lesz a téma
Kutatók Éjszakája az MCC-ben: a hlesz a téma Fotó: shutterstock

Kutatók Éjszakája - AI vs Robotok az oktatásban  

A mesterséges intelligencia, a ChatGPT forradalmian új eszköz lehet a pedagógiában, de nem helyettesítheti az olyan korábbi vívmányokat, mint az írás fejlesztése és a nyomtatott könyvek olvasásának tanítása. Ne féljünk az új technológiától, de tanuljuk és tanítsuk meg használni és őrizzük meg a jól bevált módszereket is! Az előadásban nemcsak a mesterséges intelligenciáról lesz szó: helyet kapnak a robotok is, amelyek egyre nagyobb szerepet játszanak mind az iskolákban, mind a hétköznapi életben. Tartsatok velünk ebbe az izgalmas világba; fedezzük fel együtt!– áll az MCC meghívójában. 

Dátum: 2025. szeptember. 26. (péntek) – 17:00

Helyszín: MCC, nyíregyházi képzési központ – 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 4-5. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.

