Megmentik vagy felforgatják az oktatást a robotok és az AI?

– Ezen az interaktív előadáson megtudhatjátok, hogyan létezik és működik a mesterséges intelligencia a robotok fizikai teste nélkül is. Megismerkedhettek azokkal az AI eszközökkel és algoritmusokkal, amelyek ma már a hétköznapjaitok részét képezik, a telefonjaitoktól kezdve a filmek ajánlásáig és persze azt, amely az oktatásunkat is felborította –írja eseményajánlójában az MCC, s egyben a Kutatók Éjszakájára invitálja az érdeklődőket.

Kutatók Éjszakája az MCC-ben: a hlesz a téma Fotó: shutterstock

Kutatók Éjszakája - AI vs Robotok az oktatásban

A mesterséges intelligencia, a ChatGPT forradalmian új eszköz lehet a pedagógiában, de nem helyettesítheti az olyan korábbi vívmányokat, mint az írás fejlesztése és a nyomtatott könyvek olvasásának tanítása. Ne féljünk az új technológiától, de tanuljuk és tanítsuk meg használni és őrizzük meg a jól bevált módszereket is! Az előadásban nemcsak a mesterséges intelligenciáról lesz szó: helyet kapnak a robotok is, amelyek egyre nagyobb szerepet játszanak mind az iskolákban, mind a hétköznapi életben. Tartsatok velünk ebbe az izgalmas világba; fedezzük fel együtt!– áll az MCC meghívójában.

Dátum: 2025. szeptember. 26. (péntek) – 17:00

Helyszín: MCC, nyíregyházi képzési központ – 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 4-5. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.

Más témákat is ajánlunk: