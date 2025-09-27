1 órája
Kézzel fogható AI-élményeket kaptak a gyerekek a Kutatók Éjszakáján az MCC-ben Nyíregyházán
A Mathias Corvinus Collegium izgalmas utazásra hívta a gyerekeket és felnőtteket az AI, a ChatGPT és a robotika világába. A Kutatók Éjszakája sok érdeklődőt vonzott az MCC nyíregyházi képzési központjába.
AI vs Robotok az oktatásban
Fotó: Szarka Lajos
Érdekes eladással készült a Mathias Corvinus Collegium (MCC) nyíregyházi képzési központja pénteken a Kutatók Éjszakáján.
Kutatók éjszakája: helyet kaptak a robotok is
Az interaktív előadáson sok gyerek is részt vett, hiszen megismerkedhettek azokkal az AI eszközökkel és algoritmusokkal, amelyek ma már a hétköznapjaik részét képezik, a telefonoktól kezdve a filmek ajánlásáig ott vannak körülöttük a mindennapokban, s persze az oktatásban is jelen vannak.
A mesterséges intelligencia, a ChatGPT forradalmian új eszköz lehet a pedagógiában, de nem helyettesítheti az olyan korábbi vívmányokat, mint az írás fejlesztése és a nyomtatott könyvek olvasásának tanítása.
Az AI, a ChatGPT és a robotika világa az MCC-benFotók: Szarka Lajos
Ne féljünk az új technológiától, de tanuljuk és tanítsuk meg használni és őrizzük meg a jól bevált módszereket is! Koren Balázs EdTech szakember előadásában nemcsak a mesterséges intelligenciáról volt szó: helyet kaptak a robotok is, amelyek egyre nagyobb szerepet játszanak mind az iskolákban, mind a hétköznapi életben.
