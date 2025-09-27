Kézzel fogható AI-élményeket kaptak a gyerekek a Kutatók Éjszakáján az MCC-ben Nyíregyházán

Ne féljünk az új technológiától, de tanuljuk és tanítsuk meg használni és őrizzük meg a jól bevált módszereket is! Koren Balázs EdTech szakember előadásában nemcsak a mesterséges intelligenciáról volt szó: helyet kaptak a robotok is, amelyek egyre nagyobb szerepet játszanak mind az iskolákban, mind a hétköznapi életben.