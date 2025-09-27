szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

15°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kutatók Éjszakája

1 órája

Kézzel fogható AI-élményeket kaptak a gyerekek a Kutatók Éjszakáján az MCC-ben Nyíregyházán

Címkék#ChatGPT#MCC#Kutatók Éjszaka#Nyíregyháza

A Mathias Corvinus Collegium izgalmas utazásra hívta a gyerekeket és felnőtteket az AI, a ChatGPT és a robotika világába. A Kutatók Éjszakája sok érdeklődőt vonzott az MCC nyíregyházi képzési központjába.

Szon.hu
Kézzel fogható AI-élményeket kaptak a gyerekek a Kutatók Éjszakáján az MCC-ben Nyíregyházán

AI vs Robotok az oktatásban

Fotó: Szarka Lajos

Érdekes eladással készült a Mathias Corvinus Collegium (MCC) nyíregyházi képzési központja pénteken a Kutatók Éjszakáján. 

Kutatók Éjszakája: sok gyerek látogatott el az MCC-be
Kutatók Éjszakája: sok gyerek látogatott el az MCC-be
Fotó: Szarka Lajos

Kutatók éjszakája: helyet kaptak a robotok is

Az interaktív előadáson sok gyerek is részt vett, hiszen megismerkedhettek azokkal az AI eszközökkel és algoritmusokkal, amelyek ma már a hétköznapjaik részét képezik, a telefonoktól kezdve a filmek ajánlásáig ott vannak körülöttük a mindennapokban, s persze az oktatásban is jelen vannak. 

A mesterséges intelligencia, a ChatGPT forradalmian új eszköz lehet a pedagógiában, de nem helyettesítheti az olyan korábbi vívmányokat, mint az írás fejlesztése és a nyomtatott könyvek olvasásának tanítása.

Az AI, a ChatGPT és a robotika világa az MCC-ben

Fotók: Szarka Lajos

 Ne féljünk az új technológiától, de tanuljuk és tanítsuk meg használni és őrizzük meg a jól bevált módszereket is! Koren Balázs EdTech szakember előadásában nemcsak a mesterséges intelligenciáról volt szó: helyet kaptak a robotok is, amelyek egyre nagyobb szerepet játszanak mind az iskolákban, mind a hétköznapi életben.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu