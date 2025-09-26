szeptember 26., péntek

Kutatók Éjszakája

2 órája

Mik vannak?! Csípős paprikát is kóstoltak az egyetemen, a Kutatók Éjszakáján (fotókkal, videóval)

Járdacsillagászat, elektronmikroszkópos vizsgálat, csípős paprika kóstolás, repülésszimulátor. Negyven helyszínen több mint 70 programot kínált pénteken a Nyíregyházi Egyetemen az idei Kutatók Éjszakája.

Szon.hu

A Nyíregyházi Egyetem is csatlakozott az országos rendezvénysorozathoz.  A Kutatók Éjszakája célja, hogy közérthető módon hozza közel a tudományt minden korosztályhoz.

Kutatók Éjszakája a Nyíregyházi Egyetemen
Kutatók Éjszakája: izgalmas kísérletekben nem volt hiány az idén sem Fotó: Sipeki Péter

Kutatók Éjszakája: közel negyven helyszínen több mint 70 program

A rendezvénysorozat megnyitója 13:45-től kezdődött a „C” épület CA113-as nagyelőadójában, majd délután és este a campus közel 40 helyszínén több mint 70 izgalmas program közül válogathattak a látogatók.

A tudományos show-k kedvelőit látványos fizikai kísérletek és lézerbemutatók várták, a bátrabbak csípős paprika kóstoláson tehették próbára magukat, míg a technika iránt érdeklődők 3D nyomtatást, drónalkalmazásokat és korszerű gyártástechnológiákat ismerhettek meg. A biológia iránt rajongók gombaismereti sétát, molekuláris biológiai laborbemutatót vagy akár mikroszkópos „utazást” tehettek a sejtek világába. A sportcsarnokban terápiás kutyabemutató, innovatív sporteszközök kipróbálása és egészségügyi szűrések várták a közönséget, este pedig a Szent István-szobornál járdacsillagászaton lehetett megfigyelni az égbolt titkait.

Kutatók éjszakája Nyíregyháza

Fotók: Sipeki Péter

A gazdasági és humán területek iránt érdeklődők sem maradtak élmények nélkül: szó volt a szentföld turizmusáról, a gazdasági élet etikai dilemmáiról, valamint arról is, mikor legális az ajándék az üzleti világban. A bölcsészetet kedvelők nyelvi játékokon, irodalmi és történeti előadásokon vehettek részt, míg a társadalomtudományok iránt nyitott látogatók interaktív személyiség- és tehetségdiagnosztikai foglalkozásokba is bekapcsolódhattak.

A Kutatók Éjszakája célja, hogy közérthető módon hozza közel a tudományt minden korosztályhoz. Az Európai Bizottság kezdeményezésére indult program Magyarországon 2006 óta zajlik, a Nyíregyházi Egyetem pedig immár több mint másfél évtizede kínál ehhez változatos és élményszerű programokat.

 

 

