Mik vannak?! Csípős paprikát is kóstoltak az egyetemen, a Kutatók Éjszakáján (fotókkal, videóval)

A Nyíregyházi Egyetem is csatlakozott az országos rendezvénysorozathoz. A Kutatók Éjszakája célja, hogy közérthető módon hozza közel a tudományt minden korosztályhoz.

Kutatók Éjszakája: izgalmas kísérletekben nem volt hiány az idén sem Fotó: Sipeki Péter

Kutatók Éjszakája: közel negyven helyszínen több mint 70 program

A rendezvénysorozat megnyitója 13:45-től kezdődött a „C” épület CA113-as nagyelőadójában, majd délután és este a campus közel 40 helyszínén több mint 70 izgalmas program közül válogathattak a látogatók.