Egy éjszaka, mely a tudományról szól majd a Nyíregyházi Egyetemen

Járdacsillagászat, elektronmikroszkópos vizsgálat, csípős paprika kóstolás, repülésszimulátor – 40 helyszínen több mint 70 programot kínál a Nyíregyházi Egyetem az idei rendezvényen. Az intézmény szeptember 26-án, pénteken csatlakozik az országos rendezvénysorozathoz. A Kutatók Éjszakája célja, hogy közérthető módon hozza közel a tudományt minden korosztályhoz.

Kutatók éjszakája: mindig népszerű a rendezvény Illusztráció: MW-Archív

Itt lesz a Kutatók éjszakája!

A rendezvénysorozat megnyitója 13:45-től kezdődik a „C” épület CA113-as nagyelőadójában, majd délután és este a campus közel 40 helyszínén több mint 70 izgalmas program közül válogathatnak a látogatók.