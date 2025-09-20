szeptember 20., szombat

Kutatók éjszakája

1 órája

Egy éjszaka, mely a tudományról szól majd a Nyíregyházi Egyetemen

Minden évben népszerű a rendezvény. A Kutatók éjszakája szeptember 26-án több mint 70 programmal várja az érdeklődőket.

Szon.hu

Járdacsillagászat, elektronmikroszkópos vizsgálat, csípős paprika kóstolás, repülésszimulátor –  40 helyszínen több mint 70 programot kínál a Nyíregyházi Egyetem az idei rendezvényen.  Az intézmény szeptember 26-án, pénteken csatlakozik az országos rendezvénysorozathoz.  A Kutatók Éjszakája célja, hogy közérthető módon hozza közel a tudományt minden korosztályhoz.

A fiatalok körében is népszerű a Kutatók éjszakája
Kutatók éjszakája: mindig népszerű a rendezvény Illusztráció: MW-Archív

Itt lesz a Kutatók éjszakája!

A rendezvénysorozat megnyitója 13:45-től kezdődik a „C” épület CA113-as nagyelőadójában, majd délután és este a campus közel 40 helyszínén több mint 70 izgalmas program közül válogathatnak a látogatók.

 

