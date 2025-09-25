2 órája
Izgalmas előadásokkal várják az érdeklődőket a Nyíregyházi Egyetemen
Minden évben sok érdeklődőt vonz a rendezvény. A Kutatók éjszakája szeptember 26-án, pénteken több mint 70 programmal várja az érdeklődőket.
Lesz járdacsillagászat, ki lehet próbálni a repülésszimulátort - negyven helyszínen több mint hetven programot kínál a Nyíregyházi Egyetem, mely az idén is csatlakozik az országos rendezvénysorozathoz. A Kutatók Éjszakája közérthető módon igyekszik közelebb hozni a tudományt minden korosztályhoz.
Itt lesz a Kutatók éjszakája, és itt a program!
A rendezvénysorozat megnyitója 13:45-től kezdődik a „C” épület CA113-as nagyelőadójában, majd délután és este a campus közel 40 helyszínén több mint 70 izgalmas program közül válogathatnak a látogatók.
A teljes program itt érhető el!
