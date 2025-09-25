Izgalmas előadásokkal várják az érdeklődőket a Nyíregyházi Egyetemen

Lesz járdacsillagászat, ki lehet próbálni a repülésszimulátort - negyven helyszínen több mint hetven programot kínál a Nyíregyházi Egyetem, mely az idén is csatlakozik az országos rendezvénysorozathoz. A Kutatók Éjszakája közérthető módon igyekszik közelebb hozni a tudományt minden korosztályhoz.

A Kutatók éjszakája minden korosztály számára népszerű Fotó: MW-Archív

Itt lesz a Kutatók éjszakája, és itt a program!

A rendezvénysorozat megnyitója 13:45-től kezdődik a „C” épület CA113-as nagyelőadójában, majd délután és este a campus közel 40 helyszínén több mint 70 izgalmas program közül válogathatnak a látogatók.

A teljes program itt érhető el!