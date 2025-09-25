szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

12°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kutatók éjszakája

2 órája

Izgalmas előadásokkal várják az érdeklődőket a Nyíregyházi Egyetemen

Címkék#Nyíregyházi Egyetemen#Kutatók éjszakája#rendezvénysorozat

Minden évben sok érdeklődőt vonz a rendezvény. A Kutatók éjszakája szeptember 26-án, pénteken több mint 70 programmal várja az érdeklődőket.

Szon.hu

Lesz járdacsillagászat, ki lehet próbálni a repülésszimulátort - negyven helyszínen több mint hetven programot kínál a Nyíregyházi Egyetem, mely az idén is csatlakozik az országos rendezvénysorozathoz. A Kutatók Éjszakája közérthető módon igyekszik közelebb hozni a tudományt minden korosztályhoz.

kutatók éjszakája
A Kutatók éjszakája minden korosztály számára népszerű Fotó: MW-Archív

Itt lesz a Kutatók éjszakája, és itt a program!

A rendezvénysorozat megnyitója 13:45-től kezdődik a „C” épület CA113-as nagyelőadójában, majd délután és este a campus közel 40 helyszínén több mint 70 izgalmas program közül válogathatnak a látogatók.

A teljes program itt érhető el!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu