Tudomány

1 órája

Egy éjszaka a tudomány bűvöletében – jön a Kutatók éjszakája!

Címkék#Nyíregyházi Egyetem#Kutatók éjszakája#tudomány

Minden korosztályhoz közelebb hoznák a tudományt, méghozzá közérthetően.

Szon.hu
Egy éjszaka a tudomány bűvöletében – jön a Kutatók éjszakája!

Az idén is lesz Kutatók éjszakája a Nyíregyházi Egyetemen

Fotó: Illusztráció: nyiregyhaza.hu

Több mint 70 érdekes és izgalmas program várja az érdeklődőket szeptember 26-án, pénteken a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézményben az idén is megrendezik a nagy sikerű Kutatók éjszakáját, melynek keretében járdacsillagászat, elektronmikroszkópos vizsgálat, csípőspaprika-kóstolás, vagy éppen repülőszimulátor is várja a résztvevőket – közölte a Nyíregyházi Egyetem. Mint írták, a programsorozat célja, hogy közérthetően hozza közel a tudományt minden korosztályhoz.

 

