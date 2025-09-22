Tudomány
56 perce
Egy éjszaka a tudomány bűvöletében – jön a Kutatók éjszakája!
Minden korosztályhoz közelebb hoznák a tudományt, méghozzá közérthetően.
Az idén is lesz Kutatók éjszakája a Nyíregyházi Egyetemen
Fotó: Illusztráció: nyiregyhaza.hu
Több mint 70 érdekes és izgalmas program várja az érdeklődőket szeptember 26-án, pénteken a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézményben az idén is megrendezik a nagy sikerű Kutatók éjszakáját, melynek keretében járdacsillagászat, elektronmikroszkópos vizsgálat, csípőspaprika-kóstolás, vagy éppen repülőszimulátor is várja a résztvevőket – közölte a Nyíregyházi Egyetem. Mint írták, a programsorozat célja, hogy közérthetően hozza közel a tudományt minden korosztályhoz.
