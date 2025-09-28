2 órája
Senki sem gondolta, hogy ez az állat bukkan majd elő a Sóstói-tóból!
Az egyesület vármegyei tagjai szemtanúja voltak az eseménynek. Egy állat bukkant fel a tóból. Kutyatréning volt a Tófürdőnél.
A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei tagjai a Sóstógyógyfürdő Zrt. jóvoltából a Tófürdő területén kutyatréninget tartottak, különleges vízi gyakorlatokat is végrehajtottak a négylábúak.
Kutyatréning és a felelős állattartás
A vármegyei egyesület elérhetőségei:
- MEOE Nyíregyházi Önálló Jogú Szervezete
- Hivatalos cím: 4400 Nyíregyháza, Kárpátalja utca 25. Telefonszám: +36-30/377-7937 E-mail: [email protected] Weboldal: http://www.meoenyiregyhaza.hu/
- Ügyfélszolgálat : e-mail: [email protected] Telefonszám: +36-30/377-7937
- Elnök: Babicz Csaba
Kutyatréning SóstónFotók: Bordás Béla
Kutyák, gyerekek, élmények– szívvel-lélekkel egy különleges nyári táborban
Augusztus elején számoltunk be róla, hogy ötödik éve, tizedik alkalommal rendezte meg kutyás nyári táborát Fekete Szilvia terápiás kutya kiképző, állatvédelmi szakjogász Sóstóhegyen, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézményében, ahol az állatvédelem mellett a gyerekek megtanulhatták az állatokkal való helyes bánásmódot és a felelős állattartást is.
Szinte minden nap összecsapnak egymással az utakon, akár tragédia is lehet a vége
Ötven helyett közel 150-nel hajtott a kis szabolcsi faluban – erre az eredményre ne legyünk büszkék!