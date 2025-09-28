Senki sem gondolta, hogy ez az állat bukkan majd elő a Sóstói-tóból!

Augusztus elején számoltunk be róla, hogy ötödik éve, tizedik alkalommal rendezte meg kutyás nyári táborát Fekete Szilvia terápiás kutya kiképző, állatvédelmi szakjogász Sóstóhegyen, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézményében, ahol az állatvédelem mellett a gyerekek megtanulhatták az állatokkal való helyes bánásmódot és a felelős állattartást is.