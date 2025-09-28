szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

12°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egyenesen a tó mélyéről

2 órája

Senki sem gondolta, hogy ez az állat bukkan majd elő a Sóstói-tóból!

Címkék#Sóstógyógyfürdő Zrt#Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének#kutyatréning

Az egyesület vármegyei tagjai szemtanúja voltak az eseménynek. Egy állat bukkant fel a tóból. Kutyatréning volt a Tófürdőnél.

Szon.hu
Senki sem gondolta, hogy ez az állat bukkan majd elő a Sóstói-tóból!

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei tagjai a Sóstógyógyfürdő Zrt. jóvoltából a Tófürdő területén kutyatréninget tartottak, különleges vízi gyakorlatokat is végrehajtottak a négylábúak.

Kutyatréning a Tófürdőn
Kutyatréning a sóstói Tófürdőn
Fotó: Bordás Béla

Kutyatréning és a felelős állattartás

A vármegyei egyesület elérhetőségei:

Kutyatréning Sóstón

Fotók: Bordás Béla

Augusztus elején számoltunk be róla, hogy ötödik éve, tizedik alkalommal rendezte meg kutyás nyári táborát Fekete Szilvia terápiás kutya kiképző, állatvédelmi szakjogász Sóstóhegyen, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézményében, ahol az állatvédelem mellett a gyerekek megtanulhatták az állatokkal való helyes bánásmódot és a felelős állattartást is. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu