Felöltöztették a babát

32 perce

Itt a Lidl újabb nagy dobása: egyetlen kommenttel bárki nyerhet Szabolcsban is

Címkék#játék#Lidl#Labubu

A Lidl új nyereményjátéka egyetlen nap leforgása alatt meghódította a vásárlókat. A felöltöztetett Labubu babák nem kerülnek a boltokba, online lehet játszani értük.

Munkatársunktól
Itt a Lidl újabb nagy dobása: egyetlen kommenttel bárki nyerhet Szabolcsban is

Nagy siker az új játékuk

Fotó: Lidl

Óriási siker a magyar Lidl legújabb játéka! Noha csak egyetlen napja hirdették meg, máris hatalmas az érdeklődés: mindenki szeretne egyet a limitált kiadású Lidl Labubu babákból – olvasható a mindmegette.hu oldalon. 

Labubu, Lidl-öltözetben: ezeket lehet megnyerni
Labubu, Lidl-öltözetben: ezeket lehet megnyerni
Fotó: Lidl

Labubu kalapban, pólóban

A cikkből kiderül: a kereskedelmi lánc piacra dobott egy lidlös ruhába öltöztetett Labubut, a baba iránt pedig máris hatalmas az érdeklődés. A Lidl Labubu sárga kalapot, fehér pólót és kék nadrágot visel, s van egy minivászontáskája is, természetesen mindegyik kiegészítőn ott a logó is. 

A felöltöztetett babákért az áruházlánc közösségi oldalain lehet játszani: hármat a Facebookon, hármat az Instagramon, hármat pedig a TikTokon sorsolnak ki azok között, akik megírják, milyen nevet adnának a figurának. 

A játék szeptember 18-án éjfélig tart, a sorsolást másnap tartják. Alig 24 óra leforgása alatt több mint 10 ezer komment érkezett a platformokon közzétett posztok alá, az emberek vicces és különleges nevekkel látják el a figurát.

A Labubu több fajta szériában és színben kapható. A zsákbamacska figurák között igazi ritkaságokra is bukkanhatunk, amelyek értéke akár többszöröse is lehet a gyakoribb darabokénak. Vannak gyűjtők, akik akár több tízezer, sőt százezer forintot is hajlandók kifizetni egy-egy különleges példányért, és a szülők is mindent megtesznek azért, hogy egyedi labubuval szerezzenek örömet a gyerekeiknek – írtuk meg korábban

 

