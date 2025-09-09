szeptember 9., kedd

Ádám névnap

24°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egyedülálló leárazás

4 órája

Öt forintért új ruha és cipő? Elképesztő akciókkal rukkolt elő az egyik legnagyobb áruházlánc vármegyénkben is!

Címkék#diszkontlánc#élelmiszerutalvány#leárazás#összeg

Nem csak élelmiszereket, hanem ruhákat és cipőket is lehet fillérekért megvenni. A leárazás célja, hogy segítse a Szabolcs vármegyében élő családokat.

Szon.hu

Az ALDI Magyarország egyedülálló árcsökkentéssel segít a magyar családokon. A vállalat egyrészt több mint kétszáz élelmiszer árát mérsékli tartósan, másrészt a leárazás szinte valamennyi ruházati termékét érinti, egy héten keresztül naponta csökkennek az árak, az utolsó napon már minden darab ára 5 forint lesz.

Leárazás segíti a szabolcsi családokat
Leárazás segíti a szabolcsi családokat
Forrás:  Illusztráció: MW-Archív

Leárazás, aminek nem lehet ellenállni 

Ahogy a múlt héten megírtuk, az Aldi és a Lidl áruházakban kupont kap, aki egy bizonyos összeg fölött vásárol, és fizetéshez akár csak részben, nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel. 

Most pedig egy még újabb akcióval segítik a vármegyei vásárlókat. Közleményükből kiderül, hogy amellett, hogy 1000 forintos kuponokkal egészíti ki a nyugdíjas élelmiszerutalványt, a diszkontlánc több mint 200 élelmiszer árát is tartósan csökkenti. Az árcsökkentéssel érintett termékek széles körében kenyér és pékáru, friss húsok, sajt, zöldségek, gyümölcsök és halak is megtalálhatók, sok termék 20-30%-os kedvezménnyel lesz elérhető.

Az élelmiszerek mellett az ALDI szeptember 11-én egyhetes leárazást indít szinte valamennyi ruházati termékére és cipőire. 

Az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forint lesz, majd napról napra csökkennek az árak: szeptember 12-én 800, 13-án 600, majd 400, 200 és 100 forintért kínálja az áruházlánc a termékeket, míg a hetedik napon, szeptember 17-én csupán 5 forintért lehet új ruhát vagy cipőt vásárolni. A választékban női, férfi és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is gazdára várnak, így biztos, hogy a család minden tagja talál magának újdonságot. A készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet.

Diszkontláncként mindig a vásárlók érdekeit tartjuk szem előtt és a lehető legnagyobb támogatást szeretnénk nyújtani nekik a bevásárlások során. A szeptemberben kezdődő árcsökkentésekben népszerű élelmiszerek lesznek tartósan olcsóbbak, míg a ruházati termékek és cipők leárazásával minden vásárló számára szeretnénk a lehető legolcsóbbá tenni az őszi ruhatárfrissítést

– mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu