Öt forintért új ruha és cipő? Elképesztő akciókkal rukkolt elő az egyik legnagyobb áruházlánc vármegyénkben is!

Az ALDI Magyarország egyedülálló árcsökkentéssel segít a magyar családokon. A vállalat egyrészt több mint kétszáz élelmiszer árát mérsékli tartósan, másrészt a leárazás szinte valamennyi ruházati termékét érinti, egy héten keresztül naponta csökkennek az árak, az utolsó napon már minden darab ára 5 forint lesz.

Leárazás segíti a szabolcsi családokat

Forrás: Illusztráció: MW-Archív

Leárazás, aminek nem lehet ellenállni

Ahogy a múlt héten megírtuk, az Aldi és a Lidl áruházakban kupont kap, aki egy bizonyos összeg fölött vásárol, és fizetéshez akár csak részben, nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel.