Öt forintért új ruha és cipő? Elképesztő akciókkal rukkolt elő az egyik legnagyobb áruházlánc vármegyénkben is!
Nem csak élelmiszereket, hanem ruhákat és cipőket is lehet fillérekért megvenni. A leárazás célja, hogy segítse a Szabolcs vármegyében élő családokat.
Az ALDI Magyarország egyedülálló árcsökkentéssel segít a magyar családokon. A vállalat egyrészt több mint kétszáz élelmiszer árát mérsékli tartósan, másrészt a leárazás szinte valamennyi ruházati termékét érinti, egy héten keresztül naponta csökkennek az árak, az utolsó napon már minden darab ára 5 forint lesz.
Leárazás, aminek nem lehet ellenállni
Most pedig egy még újabb akcióval segítik a vármegyei vásárlókat. Közleményükből kiderül, hogy amellett, hogy 1000 forintos kuponokkal egészíti ki a nyugdíjas élelmiszerutalványt, a diszkontlánc több mint 200 élelmiszer árát is tartósan csökkenti. Az árcsökkentéssel érintett termékek széles körében kenyér és pékáru, friss húsok, sajt, zöldségek, gyümölcsök és halak is megtalálhatók, sok termék 20-30%-os kedvezménnyel lesz elérhető.
Az élelmiszerek mellett az ALDI szeptember 11-én egyhetes leárazást indít szinte valamennyi ruházati termékére és cipőire.
Az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forint lesz, majd napról napra csökkennek az árak: szeptember 12-én 800, 13-án 600, majd 400, 200 és 100 forintért kínálja az áruházlánc a termékeket, míg a hetedik napon, szeptember 17-én csupán 5 forintért lehet új ruhát vagy cipőt vásárolni. A választékban női, férfi és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is gazdára várnak, így biztos, hogy a család minden tagja talál magának újdonságot. A készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet.
Diszkontláncként mindig a vásárlók érdekeit tartjuk szem előtt és a lehető legnagyobb támogatást szeretnénk nyújtani nekik a bevásárlások során. A szeptemberben kezdődő árcsökkentésekben népszerű élelmiszerek lesznek tartósan olcsóbbak, míg a ruházati termékek és cipők leárazásával minden vásárló számára szeretnénk a lehető legolcsóbbá tenni az őszi ruhatárfrissítést
– mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.
