Lecsó-finomságok a buji fesztiválon (fotókkal)

„Paprika, só, szó ami szó, nekem kedvencem a lecsó. Egy kis eszem-iszom, az a paradicsom, a jó kedvem áztatom”... „Lecsó, lecsó lecsókolbászból főzünk vacsorát, aztán lecsó, lecsó lecsókoljuk egymásról a ruhát, ugye, már ízlik ez a lecsó, van benne mindig valami jó” – szól a Dynamit slágere. Való igaz, a lecsó nem pusztán a fülnek, hanem a gyomornak is örökzöld étek. Buj immár tizennyolcadik alkalommal adott otthont a futballpályájánál a Lecsófőző Fesztiválnak.

Lecsó-csúcs volt Bujon

Fotó: dr. Vinnai Győző közösségi oldala

Lecsó: volt kakasos és füstölt húsos is

„XVIII. Lecsófőző Fesztivál Bujon - ahány ház, annyi fajta lecsó! Ez bebizonyosodott Bujon, ahol a kakasos lecsótól a füstölt húsos lecsóig minden megtalálható volt” – írta a közösségi oldalán dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő Buj hatása alatt.