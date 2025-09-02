szeptember 2., kedd

Lecsó-finomságok a buji fesztiválon (fotókkal)

A buji gasztrofesztiválon a kakasos lecsótól a füstölt húsos lecsóig számos változatot meg lehetett kóstolni.

Szon.hu
Lecsó-finomságok a buji fesztiválon (fotókkal)

„Paprika, só, szó ami szó, nekem kedvencem a lecsó. Egy kis eszem-iszom, az a paradicsom, a jó kedvem áztatom”... „Lecsó, lecsó lecsókolbászból főzünk vacsorát, aztán lecsó, lecsó lecsókoljuk egymásról a ruhát, ugye, már ízlik ez a lecsó, van benne mindig valami jó” – szól a Dynamit slágere. Való igaz, a lecsó nem pusztán a fülnek, hanem a gyomornak is örökzöld étek. Buj immár tizennyolcadik alkalommal adott otthont a futballpályájánál a Lecsófőző Fesztiválnak.

lecsó Buj Vinnai
Lecsó-csúcs volt Bujon 
Fotó: dr. Vinnai Győző közösségi oldala

Lecsó: volt kakasos és füstölt húsos is

„XVIII. Lecsófőző Fesztivál Bujon - ahány ház, annyi fajta lecsó! Ez bebizonyosodott Bujon, ahol a kakasos lecsótól a füstölt húsos lecsóig minden megtalálható volt” – írta a közösségi oldalán dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő Buj hatása alatt.

Lecsófőző Fesztivál Bujon

Fotók: dr. Vinnai Győző közösségi oldala

Íme, egy klasszikus lecsórecept:
A lecsó elkészítéséhez a paradicsomot leforrázzuk, meghámozzuk, és gerezdekre vágjuk. A paprikát megmossuk, kicsumázzuk, az ereket és a magjait eltávolítjuk, majd ujjnyi vastag karikákra szeljük. A hagymát meghámozzuk, és apróra felkockázzuk. A szalonnát ugyancsak apró kockákra vágjuk.
Az olajra tesszük a szalonnát, és mérsékelt tűzön a zsírjából kisütjük. Megfonnyasztjuk benne a hagymát, majd lehúzzuk a tűzről, megszórjuk a pirospaprikával, rádobjuk a paradicsomot, és ízlés szerint megsózzuk. Visszatesszük a tűzre, és néhány percig fedő nélkül forraljuk.
Beleforgatjuk a paprikát, és félig lefedve, mérsékelt tűzön puhára főzzük 15 perc alatt, végül megkóstoljuk, és újra megsózzuk, ha szükséges. 
Az elkészült lecsót friss kenyérrel tálaljuk, úgy a legfinomabb.

 

