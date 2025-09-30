Traktorral karambolozott az autós, a helyszínen meghalt

Az elmúlt hónapban több olyan közlekedési baleset történt Szabolcs-Szatmár-Bereg közútjain, amelyek a számok szintjén, a balesetek súlyossága miatt is figyelemfelhívóak. Volt köztük halálos kimenetelű tragédia, súlyos sérülésekkel járó ütközés, és a rolleres karambol is. Összegyűjtöttük a legmegrázóbb baleseteket, hogy tanulságként szolgáljanak mindannyiunk számára, és emlékeztessenek bennünket: a közlekedésben egy pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes következményekkel járhat.

A legmegrázóbb balesetek szeptemberben – rolleres baleseteknél is óriási kockázata van a súlyos, életveszélyes sérüléseknek

Alig csengettek be, már egy csúnya baleset Nyíregyházán: rolleres diákkal ütközött az autó. A 16 éves fiú könnyű sérülést szenvedett, a mentők megfigyelésre kórházba vitték.