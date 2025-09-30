szeptember 30., kedd

Szeptember szomorú mérlege

1 órája

Traktorral karambolozott az autós, a helyszínen meghalt

A hónap tragédiái. A legmegrázóbb balesetek szeptemberben: halálos ütközés, súlyos sérülés és rolleres baleset is figyelmeztet arra, mennyire törékeny a biztonság az utakon.

Szon.hu

Az elmúlt hónapban több olyan közlekedési baleset történt Szabolcs-Szatmár-Bereg közútjain, amelyek a számok szintjén, a balesetek súlyossága miatt is figyelemfelhívóak. Volt köztük halálos kimenetelű tragédia, súlyos sérülésekkel járó ütközés, és a rolleres karambol is. Összegyűjtöttük a legmegrázóbb baleseteket, hogy tanulságként szolgáljanak mindannyiunk számára, és emlékeztessenek bennünket: a közlekedésben egy pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes következményekkel járhat.

legmegrázóbb balestek szeptemberben
A legmegrázóbb balesetek szeptemberben – rolleres baleseteknél is óriási kockázata van a súlyos, életveszélyes sérüléseknek 

A legmegrázóbb balesetek szeptemberben

Alig csengettek be, már egy csúnya baleset Nyíregyházán: rolleres diákkal ütközött az autó. A 16 éves fiú könnyű sérülést szenvedett, a mentők megfigyelésre kórházba vitték. 

Rolleres baleset Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

 Egy kisbusz árokba csapódottTiszavasvári és Tiszadob között, a 3631-es út 10-es kilométerszelvényénél. Két súlyos sérültet szállítottak kórházba: egyiküket légi, másikukat földi úton. A baleset idején az érintett útszakaszt félpályán lezárták.

Árokba csapódott egy kisbusz Szabolcsban

Fotók: Sipeki Péter

Fejsérüléssel vittek kórházba a mentők egy gyereket szeptember 8-án. A Korányi közben három gyerek egy bevásárlókocsiban tolták egymást, a játék azonban csúnya vége lett, amikor a lejtőn megindult a bevásárlókocsi a benne ülő gyerek kiesett és balesetet szenvedett.

Szeptember 17-én a Kállói út egy szakaszán egymásnak ütközött két személyautó Nyíregyházán, a Nagyvárad utcánál. Mindkét autó totálkárosra tört, a helyszínről egy idős nőt szállítottak kórházba.

Baleset a Kállói úton, a Nagyvárad utcánál

Fotók: Bordás Béla

Szeptember 18-án egy kerékpár és egy személyautó ütközött össze Kisvárdán a Sport utcában, a helyszínről egy 60 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak.  kórházba. Ugyanezen a napon szintén Kisvárdán: 

 Rakodás közben egy platóról esett le egy férfi, és úgy megütötte magát, hogy mentőhelikopter kellett a helyszínre 

Szeptember 26-án halálos baleset történt 4102-es úton, összeütközött egy traktor és egy személyautó Sényő közelében, egy személygépjármű és egy traktor karambolozott.

A baleset következtében egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. 

Halálos baleset Sényő közelében

Fotók: Sipeki Péter

Az ilyen tragédiák mindannyiunk számára figyelmeztetésül szolgálnak: az utakon egy pillanat alatt dőlhet el emberi sors. Nem lehet elégszer hangsúlyozni a felelős vezetést — a szabályok betartását, a sebesség korlátozását, az éberséget, a járművek karbantartását és a körültekintő közlekedést. Ha mindannyian odafigyelünk, talán kevesebb lesz a tragédia az utakon. 

Más témák: 

 

