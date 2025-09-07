Hatalmas érdeklődés
1 órája
Eddig nem látott fotók Nyíregyháza csúcsrendezvényéről, a LEGO Játékvárosról! Ott voltál te is?
Parkolót is alig lehetett találni. Óriási volt az érdeklődés a LEGO Játékváros iránt.
Az első két alkalom óriási sikerén felbuzdulva ismét tízezernél is nagyobb tömeget vonzott a LEGO Játékváros. A városi stadion területén szombaton óriási volt a sürgés-forgás, a környéken megteltek a parkolóhelyek, rengeteg család választotta kiváló időtöltésként a rendezvényt.
LEGO Játékváros: hihetetlen programdömping
Ahogy arról beszámoltunk, ezúttal is nagy volt a sikere a LEGO Játékvárosnak. Hihetetlen programdömping várta az érdeklődőket. Galériánkban minden bizonnyal sokan felismerhetik magukat:
LEGO Játékváros – eddig nem látott fotókFotók: Bozsó Katalin
