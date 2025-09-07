szeptember 7., vasárnap

Hatalmas érdeklődés

1 órája

Eddig nem látott fotók Nyíregyháza csúcsrendezvényéről, a LEGO Játékvárosról! Ott voltál te is?

Parkolót is alig lehetett találni. Óriási volt az érdeklődés a LEGO Játékváros iránt.

Szon.hu
Az első két alkalom óriási sikerén felbuzdulva ismét tízezernél is nagyobb tömeget vonzott a LEGO Játékváros. A városi stadion területén szombaton óriási volt a sürgés-forgás, a környéken megteltek a parkolóhelyek, rengeteg család választotta kiváló időtöltésként a rendezvényt.

LEGO Játékváros Nyíregyháza
LEGO Játékváros: óriási volt az érdeklődés Fotó: Bozsó Katalin

LEGO Játékváros: hihetetlen programdömping

Ahogy arról beszámoltunk, ezúttal is nagy volt a sikere a LEGO Játékvárosnak. Hihetetlen programdömping várta az érdeklődőket. Galériánkban minden bizonnyal sokan felismerhetik magukat:

LEGO Játékváros – eddig nem látott fotók

Fotók: Bozsó Katalin

 

