Eddig nem látott fotók Nyíregyháza csúcsrendezvényéről, a LEGO Játékvárosról! Ott voltál te is?

Az első két alkalom óriási sikerén felbuzdulva ismét tízezernél is nagyobb tömeget vonzott a LEGO Játékváros. A városi stadion területén szombaton óriási volt a sürgés-forgás, a környéken megteltek a parkolóhelyek, rengeteg család választotta kiváló időtöltésként a rendezvényt.

LEGO Játékváros: óriási volt az érdeklődés Fotó: Bozsó Katalin

LEGO Játékváros: hihetetlen programdömping

Ahogy arról beszámoltunk, ezúttal is nagy volt a sikere a LEGO Játékvárosnak. Hihetetlen programdömping várta az érdeklődőket. Galériánkban minden bizonnyal sokan felismerhetik magukat: