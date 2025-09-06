LEGO Játékvárossá alakult át a stadion Nyíregyházán! Ott voltál te is? (fotókkal, videóval)

Nemcsak egy szórakoztató kikapcsolódás, ahol játszva tanulhatunk, hanem valódi közösségépítő élmény, amely korosztálytól függetlenül összehozza a kicsiket és nagyokat – ígérte a LEGO Manufacturing Kft., s aki szombaton ellátogatott a Városi Stadionba, meg is tapasztalhatta mindezt. A harmadik Lego Játékváros Nyíregyházán életkortól függetlenül mindenkinek az önfeledt játékról, a közösségi élményről, a sportról, a kreativitásról szólt, élményekkel, örömmel, nevetéssel fűszerezve.

A harmadik Lego Játékváros is alkotásra, játékra késztette a gyerekeket és felnőtteket Nyíregyházán

Fotó: Bozsó Katalin

A fenntarthatóság és közösségépítés jegyében a Build the Change: Playful Cities program keretein belül a gyerekek kreatív módon építhették újra városukat, és mutathatták meg, szerintük mi kellene ahhoz, hogy játékosabb legyen a hely, ahol élnek. Parkolóház, múzeum, erdei iskola, erdő, munkásbrigád, több emeletes szabadidőház és megannyi Lego kockából épített épület, park mutatta meg, a jövő generációja milyennek képzeli Nyíregyházát, tele zölddel, fákkal, virágokkal.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a megyeszékhely főépítészével együtt érkezett a játékvárosba, s érdeklődve, szakértő szemmel is figyelték az gyermekek nagyszerű alkotásait. A „Hogyan lehet Nyíregyháza még játékosabb város?" kérdésre a Lego a megépített válaszokból ad át egy válogatást a városvezetésnek, hogy az ötleteket inspirációkén használhassák. Hiszen lehetnek benne olyan ötletek, elképzelések, amelyek akár egy nagy program apró elemeiként válhatnak egyszer valósággá.

A Lego Játékváros igazi programkavalkáddal várta az érdeklődőket

Fotó: Bozsó Katalin

A Lego Játékváros alkotásra inspirálta a gyerekeket

– Nagyon jó látni, hogy szinte mindenhol ott vannak a fák, a zöld területek, ami a fenntarthatóság jegyében összhangban van nem csak a Lego, hanem Nyíregyháza egyik legfőbb céljával is – mondta a városvezető, aki példaként a nyolc éve indított polgármesteri fásítási programot említette. Kiemelte a Játékváros üzenetét, mely a személyes jóllétről, a sportról és a közösségi élményről szólt szombaton.

Az érdekes és ötletes alkotásokat nézve a főépítész is a gyerekek zöld szemléletét dicsérte, és többi között a Létravárost emelte ki a sok-sok alkotás közül, aminek az alsó szintje adhatna teret közfunkcióknak, felül park kapna helyett, amit érdekesen kötött össze a készítője. Kovács Rita elismeréssel szól a gyerekek kreativitásáról, ötletességéről, s a kockából készült „műve” is azt tükrözték, ennek a korosztálynak mennyire fontos a szabad levegő és a játék.