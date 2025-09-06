szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

24°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Óriási érdeklődés

2 órája

LEGO Játékvárossá alakult át a stadion Nyíregyházán! Ott voltál te is? (fotókkal, videóval)

Címkék#Nyíregyháza#városi stadion#Lego Játékváros#élmény

A fenntarthatóság és a közösségépítés jegyében telt a szombat Nyíregyházán. A harmadik Lego Játékváros tízezreket késztetett játékra, sportra, önfeledt kikapcsolódásra.

Munkatársunktól
LEGO Játékvárossá alakult át a stadion Nyíregyházán! Ott voltál te is? (fotókkal, videóval)

A gyerekek a Lego Játékvárosban örömmel fotózkodtak a kockából készült állatfigurákkal

Fotó: Bozsó Katalin

Nemcsak egy szórakoztató kikapcsolódás, ahol játszva tanulhatunk, hanem valódi közösségépítő élmény, amely korosztálytól függetlenül összehozza a kicsiket és nagyokat – ígérte a LEGO Manufacturing Kft., s aki szombaton ellátogatott a Városi Stadionba, meg is tapasztalhatta mindezt. A harmadik Lego Játékváros Nyíregyházán életkortól függetlenül mindenkinek az önfeledt játékról, a közösségi élményről, a sportról, a kreativitásról szólt, élményekkel, örömmel, nevetéssel fűszerezve. 

A harmadik Lego Játékváros is alkotásra, játékra késztette a gyerekeket és felnőtteket Nyíregyházán
A harmadik Lego Játékváros is alkotásra, játékra késztette a gyerekeket és felnőtteket Nyíregyházán
Fotó: Bozsó Katalin

A fenntarthatóság és közösségépítés jegyében a Build the Change: Playful Cities program keretein belül a gyerekek kreatív módon építhették újra városukat, és mutathatták meg, szerintük mi kellene ahhoz, hogy játékosabb legyen a hely, ahol élnek. Parkolóház, múzeum, erdei iskola, erdő, munkásbrigád, több emeletes szabadidőház és megannyi Lego kockából épített épület, park mutatta meg, a jövő generációja milyennek képzeli Nyíregyházát, tele zölddel, fákkal, virágokkal.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a megyeszékhely főépítészével együtt érkezett a játékvárosba, s érdeklődve, szakértő szemmel is figyelték az gyermekek nagyszerű alkotásait. A „Hogyan lehet Nyíregyháza még játékosabb város?" kérdésre a Lego a megépített válaszokból ad át egy válogatást a városvezetésnek, hogy az ötleteket inspirációkén használhassák. Hiszen lehetnek benne olyan ötletek, elképzelések, amelyek akár egy nagy program apró elemeiként válhatnak egyszer valósággá.

A Lego Játékváros igazi programkavalkáddal várta az érdeklődőket
A Lego Játékváros igazi programkavalkáddal várta az érdeklődőket
Fotó: Bozsó Katalin

A Lego Játékváros alkotásra inspirálta a gyerekeket

– Nagyon jó látni, hogy szinte mindenhol ott vannak a fák, a zöld területek, ami a fenntarthatóság jegyében összhangban van nem csak a Lego, hanem Nyíregyháza egyik legfőbb céljával is – mondta a városvezető, aki példaként a nyolc éve indított polgármesteri fásítási programot említette. Kiemelte a Játékváros üzenetét, mely a személyes jóllétről, a sportról és a közösségi élményről szólt szombaton. 

Az érdekes és ötletes alkotásokat nézve a főépítész is a gyerekek zöld szemléletét dicsérte, és többi között a Létravárost emelte ki a sok-sok alkotás közül, aminek az alsó szintje adhatna teret közfunkcióknak, felül park kapna helyett, amit érdekesen kötött össze a készítője. Kovács Rita elismeréssel szól a gyerekek kreativitásáról, ötletességéről, s a kockából készült „műve” is azt tükrözték, ennek a korosztálynak mennyire fontos a szabad levegő és a játék.

– Harmadik év, harmadik helyszín, s minden évben arra törekszünk, hogy a korábbi tapasztalatokat átmentsük, s a programkínálatot az adott helyhez igazítsuk. Idén a Városi Stadiont választottuk és ezért kapott hangsúlyos szerepet a sport és az ezzel kapcsolatos üzenetek –  erről Chresten Brunn, a nyíregyházi Lego-gyár igazgatója beszélt a sajtóbejáráson. 

A Lego Játékváros alkotásra inspirálta a gyerekeket, dr. Kovács Ferenc polgármester és Chresten Brunn, a nyíregyházi Lego gyár igazgatója érdeklődve szemlélte az ötleteket
A Lego Játékváros alkotásra inspirálta a gyerekeket, dr. Kovács Ferenc polgármester és Chresten Brunn, a nyíregyházi Lego gyár igazgatója érdeklődve szemlélte az ötleteket
Fotó: Bozsó Katalin

Siket Lóránt kommunikációs vezető pedig azt emelte ki, hogy A Lego Játékváros az idén is azt akarta megmutatni, a kicsiknek és nagyobbaknak, milyen felszabadító élmény, amikor átadjuk magunkat az önfeledt játék és a mozgás örömének. Amikor együtt, közösen élünk meg élményeket, amikor kiteljesedhet a kreativitás, az alkotás szabadsága és a játék öröme.

A Lego pedig olyan programkavalkádos fesztivált rendezett, ahol bárki belekóstolhatott a Lego robotprogramozásba, láthatott robot SUMO bajnokságot, részt vehetett interaktív workshopon, gyönyörködhetett a lenyűgöző kockából épült autókban, épületben, állatokban. Persze nem hiányzott a sport és a kulturális program sem, így érhető, ha folyamatosan hatalmas volt a tömeg és senki nem akart még hazamenni.

Nagyszerű családi program volt a játékváros

A nyíregyházi Nagy Tamás két gyermekével érkezett a Játékvárosba. Mint elmondta, tavaly ott voltak az egyetemen, a második játékvároson, és megígérte a fiúknak, hogy az idén is eljönnek.

6D1A9333
Zsúfolásig megtelt a Városi Stadion a harmadik Lego Játékváros rendezvényén
Fotó: Bozsó Katalin

– Most hazamegyünk ebédelni, de délután még visszajövünk, mert nem mindent tudtunk megnézni. Rengeteg a program, igazi családi kikapcsolódás ez, úgyhogy akkor már a feleségem is jön. A fiúk az ígérték az anyukájuknak, hogy neki külön építenek majd valamit, amit kitesznek az ötletes polcra. Nagy titok, nem tudom mire készülnek, de érdeklődve várom, mi készül a két kezük munkájával. Órákig képesek a kockák felett ülni és vitatkozni, hogy kell valaminek kinézni, mekkora legyen és milyen színű. Kiválóan fejleszti ez a kézügyességüket, a szem és kéz koordinációjukat, szárnyalhat a fantáziájuk. Itt volt ma a helyünk, és ott lesz jövőre is a játékvárosban – mondta.

Nézze meg a Játékvárosban készült fotógalériánkat:

LEGO Játékváros Nyíregyházán

Fotók: Bozsó Katalin

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu