2 órája
LEGO Játékvárossá alakult át a stadion Nyíregyházán! Ott voltál te is? (fotókkal, videóval)
A fenntarthatóság és a közösségépítés jegyében telt a szombat Nyíregyházán. A harmadik Lego Játékváros tízezreket késztetett játékra, sportra, önfeledt kikapcsolódásra.
A gyerekek a Lego Játékvárosban örömmel fotózkodtak a kockából készült állatfigurákkal
Fotó: Bozsó Katalin
Nemcsak egy szórakoztató kikapcsolódás, ahol játszva tanulhatunk, hanem valódi közösségépítő élmény, amely korosztálytól függetlenül összehozza a kicsiket és nagyokat – ígérte a LEGO Manufacturing Kft., s aki szombaton ellátogatott a Városi Stadionba, meg is tapasztalhatta mindezt. A harmadik Lego Játékváros Nyíregyházán életkortól függetlenül mindenkinek az önfeledt játékról, a közösségi élményről, a sportról, a kreativitásról szólt, élményekkel, örömmel, nevetéssel fűszerezve.
A fenntarthatóság és közösségépítés jegyében a Build the Change: Playful Cities program keretein belül a gyerekek kreatív módon építhették újra városukat, és mutathatták meg, szerintük mi kellene ahhoz, hogy játékosabb legyen a hely, ahol élnek. Parkolóház, múzeum, erdei iskola, erdő, munkásbrigád, több emeletes szabadidőház és megannyi Lego kockából épített épület, park mutatta meg, a jövő generációja milyennek képzeli Nyíregyházát, tele zölddel, fákkal, virágokkal.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a megyeszékhely főépítészével együtt érkezett a játékvárosba, s érdeklődve, szakértő szemmel is figyelték az gyermekek nagyszerű alkotásait. A „Hogyan lehet Nyíregyháza még játékosabb város?" kérdésre a Lego a megépített válaszokból ad át egy válogatást a városvezetésnek, hogy az ötleteket inspirációkén használhassák. Hiszen lehetnek benne olyan ötletek, elképzelések, amelyek akár egy nagy program apró elemeiként válhatnak egyszer valósággá.
A Lego Játékváros alkotásra inspirálta a gyerekeket
– Nagyon jó látni, hogy szinte mindenhol ott vannak a fák, a zöld területek, ami a fenntarthatóság jegyében összhangban van nem csak a Lego, hanem Nyíregyháza egyik legfőbb céljával is – mondta a városvezető, aki példaként a nyolc éve indított polgármesteri fásítási programot említette. Kiemelte a Játékváros üzenetét, mely a személyes jóllétről, a sportról és a közösségi élményről szólt szombaton.
Az érdekes és ötletes alkotásokat nézve a főépítész is a gyerekek zöld szemléletét dicsérte, és többi között a Létravárost emelte ki a sok-sok alkotás közül, aminek az alsó szintje adhatna teret közfunkcióknak, felül park kapna helyett, amit érdekesen kötött össze a készítője. Kovács Rita elismeréssel szól a gyerekek kreativitásáról, ötletességéről, s a kockából készült „műve” is azt tükrözték, ennek a korosztálynak mennyire fontos a szabad levegő és a játék.
– Harmadik év, harmadik helyszín, s minden évben arra törekszünk, hogy a korábbi tapasztalatokat átmentsük, s a programkínálatot az adott helyhez igazítsuk. Idén a Városi Stadiont választottuk és ezért kapott hangsúlyos szerepet a sport és az ezzel kapcsolatos üzenetek – erről Chresten Brunn, a nyíregyházi Lego-gyár igazgatója beszélt a sajtóbejáráson.
Siket Lóránt kommunikációs vezető pedig azt emelte ki, hogy A Lego Játékváros az idén is azt akarta megmutatni, a kicsiknek és nagyobbaknak, milyen felszabadító élmény, amikor átadjuk magunkat az önfeledt játék és a mozgás örömének. Amikor együtt, közösen élünk meg élményeket, amikor kiteljesedhet a kreativitás, az alkotás szabadsága és a játék öröme.
A Lego pedig olyan programkavalkádos fesztivált rendezett, ahol bárki belekóstolhatott a Lego robotprogramozásba, láthatott robot SUMO bajnokságot, részt vehetett interaktív workshopon, gyönyörködhetett a lenyűgöző kockából épült autókban, épületben, állatokban. Persze nem hiányzott a sport és a kulturális program sem, így érhető, ha folyamatosan hatalmas volt a tömeg és senki nem akart még hazamenni.
Nagyszerű családi program volt a játékváros
A nyíregyházi Nagy Tamás két gyermekével érkezett a Játékvárosba. Mint elmondta, tavaly ott voltak az egyetemen, a második játékvároson, és megígérte a fiúknak, hogy az idén is eljönnek.
– Most hazamegyünk ebédelni, de délután még visszajövünk, mert nem mindent tudtunk megnézni. Rengeteg a program, igazi családi kikapcsolódás ez, úgyhogy akkor már a feleségem is jön. A fiúk az ígérték az anyukájuknak, hogy neki külön építenek majd valamit, amit kitesznek az ötletes polcra. Nagy titok, nem tudom mire készülnek, de érdeklődve várom, mi készül a két kezük munkájával. Órákig képesek a kockák felett ülni és vitatkozni, hogy kell valaminek kinézni, mekkora legyen és milyen színű. Kiválóan fejleszti ez a kézügyességüket, a szem és kéz koordinációjukat, szárnyalhat a fantáziájuk. Itt volt ma a helyünk, és ott lesz jövőre is a játékvárosban – mondta.
Nézze meg a Játékvárosban készült fotógalériánkat:
LEGO Játékváros NyíregyházánFotók: Bozsó Katalin