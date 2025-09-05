szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

23°
+34
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egész napos dzsembori

2 órája

Újra LEGO játékvárossá válik szombaton Nyíregyháza! Ezt a felejthetetlen programot nem érdemes kihagyni!

Címkék#Nyíregyháza#LEGO Játékváros#program

A játék ereje nem ismer határokat. Már harmadik alkalommal rendezik meg a hihetetlenül népszerű Lego Játékváros egésznapos programot.

Szon.hu
Újra LEGO játékvárossá válik szombaton Nyíregyháza! Ezt a felejthetetlen programot nem érdemes kihagyni!

Új helyszínen szervezik meg az idén a LEGO Játékváros rendezvényt

Fotó: Sipeki Péter

Szombaton minden a játékról, és a felejthetetlen szórakozásról fog szólni Nyíregyházán. Már harmadik alkalommal kel életre a LEGO Játékváros szeptember 6-án. 

LEGO Játékváros
A LEGO Játékváros minden korosztálynak kínál programokat
Fotó: Sipeki Péter

LEGO Játékváros Nyíregyházán

Tavaly a Nyíregyházi Egyetem Campusa, az idén pedig új helyszín, a nyíregyházi Városi Stadion ad helyet az egésznapos játéknak, építésnek és közös kikapcsolódásnak! A LEGO Játékváros idei programjai nem csak az önfeledt játékról fog szólni: fontos szerepet kap a testmozgás, a fenntartható életmód vagy a közös programok is. Ennek jegyében a szabadtéri játékok kedvelőit a sportpályán egész napos interaktív és szórakoztató programok várják – élő kugli és kezes-lábas játszóház, LEGO kockakeresés az óriás felfújható labirintusban, valamint egy cirkusziskola kínál vidám élményeket számtalan cirkuszi eszközzel. A Mediball Egyesület kitelepülésével az érdeklődők elsajátíthatják a kínai labdajáték mozdulatait, az Airtrack segítségével különféle tornaelemeket, akrobatikus trükköket is kipróbálhatnak. A foci és labdatrükkök rajongói a freestyle focisok bemutatóját élvezhetik, vagy akár minifoci  játékban is részt vehetnek.

LEGO Játékváros Nyíregyházán
Mindenki jól szórakozik a LEGO Játékváros rendezvényen
Fotó: Sipeki Péter

Fenntarthatóság és közösségépítés 

A gyerekek kreatív módon építhetik újra városukat, és mutathatják meg, szerintük mi kellene ahhoz, hogy játékosabb legyen a város. A Felelős Gasztrohős jóvoltából a látogatók megismerkedhetnek a fenntartható étkezés témaköreivel is. Emellett az interaktív workshopokon látványos fotókat lehet majd készíteni az ország legjobb játékfotósával, Lampert Benedekkel, valamint ki lehet próbálni a programozott LEGO robotokat, melyek egy automatizált városban elevenednek meg. A versenypályán LEGO kockákból épített Mario Kart-okat lehet távirányítóval vezérelni, illetve különböző LEGO építményeket lehet majd irányítani és programozni. Az ikonikus LEGO Robot SUMO bajnokságot is megrendezik, és a nyíregyházi tekerd! csoport LEGO kockákból épített mini kiállítását is megnézhetik az érdeklődők, de építeni is lehet majd LEGO mozaikot. A kisebb gyerekek pedig biztonságos környezetben játszhatnak a gyereksátorban és a baba-mama sarokban.

A színpad is megtelik élményekkel, ahol a gyerekek és felnőttek egész nap találhatnak számukra érdekes zenei programokat. 

A gyerekek Rutkai Bori Banda koncertjét, Ilók és Mihók bábelőadását, a Bélaműhely gyerekzenekar dalait hallgathatják meg, a felnőtteket a Quest Brass Band zenéi szórakoztatják. A rendezvény olyan izgalmas bemutatókkal zárul, mint BMX, vagy a Breakdance bemutató, illetve a Face Team Akrobatikus Sportszínház látványos előadása.

A LEGO Játékváros egésznapos fesztiválja nemcsak egy szórakoztató kikapcsolódás, ahol játszva tanulhatunk, hanem egy valódi közösségépítő élmény, amely korosztálytól függetlenül összehozza a kicsiket és nagyokat.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu