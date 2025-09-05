Újra LEGO játékvárossá válik szombaton Nyíregyháza! Ezt a felejthetetlen programot nem érdemes kihagyni!

Szombaton minden a játékról, és a felejthetetlen szórakozásról fog szólni Nyíregyházán. Már harmadik alkalommal kel életre a LEGO Játékváros szeptember 6-án.

A LEGO Játékváros minden korosztálynak kínál programokat

Fotó: Sipeki Péter

LEGO Játékváros Nyíregyházán

Tavaly a Nyíregyházi Egyetem Campusa, az idén pedig új helyszín, a nyíregyházi Városi Stadion ad helyet az egésznapos játéknak, építésnek és közös kikapcsolódásnak! A LEGO Játékváros idei programjai nem csak az önfeledt játékról fog szólni: fontos szerepet kap a testmozgás, a fenntartható életmód vagy a közös programok is. Ennek jegyében a szabadtéri játékok kedvelőit a sportpályán egész napos interaktív és szórakoztató programok várják – élő kugli és kezes-lábas játszóház, LEGO kockakeresés az óriás felfújható labirintusban, valamint egy cirkusziskola kínál vidám élményeket számtalan cirkuszi eszközzel. A Mediball Egyesület kitelepülésével az érdeklődők elsajátíthatják a kínai labdajáték mozdulatait, az Airtrack segítségével különféle tornaelemeket, akrobatikus trükköket is kipróbálhatnak. A foci és labdatrükkök rajongói a freestyle focisok bemutatóját élvezhetik, vagy akár minifoci játékban is részt vehetnek.

Mindenki jól szórakozik a LEGO Játékváros rendezvényen

Fotó: Sipeki Péter

Fenntarthatóság és közösségépítés

A gyerekek kreatív módon építhetik újra városukat, és mutathatják meg, szerintük mi kellene ahhoz, hogy játékosabb legyen a város. A Felelős Gasztrohős jóvoltából a látogatók megismerkedhetnek a fenntartható étkezés témaköreivel is. Emellett az interaktív workshopokon látványos fotókat lehet majd készíteni az ország legjobb játékfotósával, Lampert Benedekkel, valamint ki lehet próbálni a programozott LEGO robotokat, melyek egy automatizált városban elevenednek meg. A versenypályán LEGO kockákból épített Mario Kart-okat lehet távirányítóval vezérelni, illetve különböző LEGO építményeket lehet majd irányítani és programozni. Az ikonikus LEGO Robot SUMO bajnokságot is megrendezik, és a nyíregyházi tekerd! csoport LEGO kockákból épített mini kiállítását is megnézhetik az érdeklődők, de építeni is lehet majd LEGO mozaikot. A kisebb gyerekek pedig biztonságos környezetben játszhatnak a gyereksátorban és a baba-mama sarokban.

A színpad is megtelik élményekkel, ahol a gyerekek és felnőttek egész nap találhatnak számukra érdekes zenei programokat.

A gyerekek Rutkai Bori Banda koncertjét, Ilók és Mihók bábelőadását, a Bélaműhely gyerekzenekar dalait hallgathatják meg, a felnőtteket a Quest Brass Band zenéi szórakoztatják. A rendezvény olyan izgalmas bemutatókkal zárul, mint BMX, vagy a Breakdance bemutató, illetve a Face Team Akrobatikus Sportszínház látványos előadása.