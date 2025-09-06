2 órája
Elképesztő az érdeklődés a LEGO Játékvároson, ott voltunk a stadionban! (fotókkal, videóval)
Szombat délelőtt a városi stadionban bebizonyosodott, az önfeledt játék kortalan. A LEGO Játékváros harmadik alkalommal 18 óráig várja az érdeklődőket.
– Imádok építeni, rengeteg legóm van otthon. Most az állatparkot akarom felépíteni – magyarázta a négyéves Márk az édesapja kezét fogva, és rohant, hogy minél hamarabb elkezdhesse a munkát. A LEGO Játékváros Nyíregyházán már harmadik alkalommal várta a gyerekeket és felnőtteket, hogy együtt játsszanak, alkossanak, kikapcsolódjanak. Zsúfolásig megtöltötték a városi stadion minden legós szegletét.
LEGO Játékváros Nyíregyházán, itt mindenki játszik
A játékok és színpadi programok kavalkádjában eltévedni sem volt könnyű, s nem véletlenül lett a stadion a harmadik játékváros helyszíne. Siket Lóránt, a LEGO Manufacturing Kft. nyíregyházi gyárának kommunikációs vezetője a sajtóbejáráson azt mondta, itt a sport, a szabad téren töltött idő, a közösségi élmény, a játék és kreativitás az egyéni jóllétre pozitív hatással van. Erre pedig mindenkinek szüksége van. Az pedig hatalmas öröm, hogy az előző két LEGO Játékváros után az idei is tízezreket csábított a Sóstói útra Nem csak Szabolcs-Szatmár-Beregből, hanem a megyehatáron túlról is jöttek, sőt hallhattunk a látogatók között lengyel, angol és szlovák nyelven beszélgető családokat is.
LEGO Játékváros NyíregyházánFotók: Bozsó Katalin
Szombaton délelőtt Nyíregyházán bebizonyosodott a játékba, az alkotásba nem csak a gyerekek képesek belefeledkezni, jó volt látni, ahogy a szülők gyermekük „utasítására” lelkesen keresték a megfelelő színű kockákat, hogy tökéletes legyen az alkotás.
– Szívesen leülnék én is építeni – sóhajtott egy édesapa, majd elővette a telefont, hogy megörökítse csemetéjét a LEGO plüss óriásfigurájával, aki pillanatok alatt elvarázsolt mindenkit.
További részletek hamarosan.
Félelmetes, ami a kislánnyal történt Szabolcsban – egy fekete kisbuszból mutatták neki, hogy maradjon csendben
Bikicsunáj 15 év után újra felszántotta a színpadot, tombolt a Megasztár zsűrije (videóval)
Lehidal, hogy milyenek az árak! – mesés a kínálat a Búza téri piacon (fotók, videó)
Leáll az egyik legnagyobb bank Szabolcsban is! Erről jobb, ha mindenki időben tud!
Özönvíz zúdult Borsodra - vajon Szabolcs sem ússza meg? (fotókkal, videóval)