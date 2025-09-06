Elképesztő az érdeklődés a LEGO Játékvároson, ott voltunk a stadionban! (fotókkal, videóval)

– Imádok építeni, rengeteg legóm van otthon. Most az állatparkot akarom felépíteni – magyarázta a négyéves Márk az édesapja kezét fogva, és rohant, hogy minél hamarabb elkezdhesse a munkát. A LEGO Játékváros Nyíregyházán már harmadik alkalommal várta a gyerekeket és felnőtteket, hogy együtt játsszanak, alkossanak, kikapcsolódjanak. Zsúfolásig megtöltötték a városi stadion minden legós szegletét.

LEGO Játékváros Nyíregyházán – mindenki játszott!

Fotók: Bozsó Katalin

A játékok és színpadi programok kavalkádjában eltévedni sem volt könnyű, s nem véletlenül lett a stadion a harmadik játékváros helyszíne. Siket Lóránt, a LEGO Manufacturing Kft. nyíregyházi gyárának kommunikációs vezetője a sajtóbejáráson azt mondta, itt a sport, a szabad téren töltött idő, a közösségi élmény, a játék és kreativitás az egyéni jóllétre pozitív hatással van. Erre pedig mindenkinek szüksége van. Az pedig hatalmas öröm, hogy az előző két LEGO Játékváros után az idei is tízezreket csábított a Sóstói útra Nem csak Szabolcs-Szatmár-Beregből, hanem a megyehatáron túlról is jöttek, sőt hallhattunk a látogatók között lengyel, angol és szlovák nyelven beszélgető családokat is.