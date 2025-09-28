3 órája
Új munkahelyek? Óriási bejelentésre készül a Lego! Ez nem csak a nyíregyháziakat, hanem az egész vármegyét érinti!
A gyár nem csak a kapacitásában növekedett, hanem a fenntarthatóság terén is fontos lépéseket tesz. A magyarországi üzem a világ hat LEGO gyárának egyike.
Hosszú hónapokon keresztül ágaskodott egy gigantikus fúrótorony a LEGO üzemének közvetlen közelében. A dán tulajdonú cég nem titkolta, a fúrótoronnyal termálvizet keresett, és talált is - legalábbis ezt erősítette meg még az év elején portálunknak az üzem kommunikációs vezetője, Siket Lóránt.
A LEGO a fenntarthatóság feltétlen híve
2032-ig 37 százalékkal csökkentjük a szén-dioxid-kibocsátásunkat. A nyíregyházi gyár a felhasznált energia egy részét újonnan telepített, saját tulajdonú napelemparkok révén tervezi fedezni, illetve a közeljövőben megvizsgálja a geotermikus fűtési energia felhasználásának lehetőségét is
– mondta még 2023 őszén Chresten Bruun gyárigazgató.
Hatalmas bejelentés: Tovább bővít a LEGO Csoport Nyíregyházán!
Korábban több alkalommal is megkerestük a gyárat a termálvízzel, illetve annak hasznosításával kapcsolatban, de konkrét részletekkel nem akartak szolgálni.
Na de talán most: szeptember 30-ára ugyanis sajtótájékoztatót hirdettek, amin a meghívó szerint beszélnek a gyár bővítéséről, de a tervek szerint a zöldenergia hasznosításáról is jelentős bejelentéseket tesznek majd.
Újra itt lesz a külgazdasági és külügyminiszter
A portálunknak küldött meghívó szerint a beruházást Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is méltatja majd, aki a 2023-as gyárbővítéskor is jelen volt.
A miniszter akkor elmondta, hogy a dán vállalatok fontos szerepet játszanak hazánkban, a húsz legnagyobb beruházói közösség között vannak.
Chresten Bruun gyárigazgató akkor azt mondta:
A tervek szerint az új gyártócsarnokok 2025 második felében kezdik meg a termelést. A több mint 50 milliárd forintos beruházási összeget az állam 4,3 milliárd forinttal támogatja. A jelenleg 3300 embert foglalkoztató LEGO Manufacturing Kft. a bővítésnek köszönhetően akár 300 új munkahely is bővülhet.
