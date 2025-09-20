„Légy a vendégem!" – szakmai nap a turizmus jövőjéről

Értékes előadások és kötetlen beszélgetések várnak mindenkit Bujon, a "Légy a vendégem" elnevezésű rendezvényen, ahol a fókuszban a nyári főszezonon túli lehetőségek állnak - tájékoztatott Párkányiné dr. Csurka Edina, a szervező vármegyei és kereskedelmi iparkamara főtitkára.

A téma a nyár utáni időszak turisztikai lehetőségei

Fotó: Tourinform Vásárosnamény

Részletes információk:

Időpont: szeptember 25. (csütörtök)

Helyszín: Vinnai Vadászház

Cím: 4483 Buj, Nádastó tanya 1. (Nyíregyházától 25-30 perc autóútra)

Programterv:

08:50 – 09:00: Érkezés és regisztráció

09:00 – 09:10: Köszöntők és a nap indítása

09:10 – 12:00: Szakmai előadások és fórum: Vinnai Vadászház; turizmus a nyári főszezonon túl

12:00 – 13:00: Közös ebéd és kapcsolatépítés

Részvétel és regisztráció

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni itt lehet!