szeptember 20., szombat

Friderika névnap

26°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kamarai rendezvény

1 órája

„Légy a vendégem!" – szakmai nap a turizmus jövőjéről

Címkék#Párkányiné dr Csurka Edina#Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara#Vinnai Vadászház

Az inspiráló szakmai napot a természet és a vendégszeretet jegyében rendezik meg.

Szon.hu

Értékes előadások és kötetlen beszélgetések várnak mindenkit Bujon, a "Légy a vendégem" elnevezésű rendezvényen, ahol a fókuszban a nyári főszezonon túli lehetőségek állnak - tájékoztatott Párkányiné dr. Csurka Edina, a szervező vármegyei és kereskedelmi iparkamara főtitkára.

A téma a nyár utáni időszak turisztikai lehetőségei
Fotó: Tourinform Vásárosnamény

Részletes információk:

Időpont: szeptember 25. (csütörtök)

Helyszín: Vinnai Vadászház

Cím: 4483 Buj, Nádastó tanya 1. (Nyíregyházától 25-30 perc autóútra)

Programterv:

08:50 – 09:00: Érkezés és regisztráció

09:00 – 09:10: Köszöntők és a nap indítása

09:10 – 12:00: Szakmai előadások és fórum: Vinnai Vadászház; turizmus a nyári főszezonon túl

12:00 – 13:00: Közös ebéd és kapcsolatépítés

Részvétel és regisztráció

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni itt lehet!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu