2 órája
„Légy a vendégem!" – szakmai nap a turizmus jövőjéről
Az inspiráló szakmai napot a természet és a vendégszeretet jegyében rendezik meg.
Értékes előadások és kötetlen beszélgetések várnak mindenkit Bujon, a "Légy a vendégem" elnevezésű rendezvényen, ahol a fókuszban a nyári főszezonon túli lehetőségek állnak - tájékoztatott Párkányiné dr. Csurka Edina, a szervező vármegyei és kereskedelmi iparkamara főtitkára.
Részletes információk:
Időpont: szeptember 25. (csütörtök)
Helyszín: Vinnai Vadászház
Cím: 4483 Buj, Nádastó tanya 1. (Nyíregyházától 25-30 perc autóútra)
Programterv:
08:50 – 09:00: Érkezés és regisztráció
09:00 – 09:10: Köszöntők és a nap indítása
09:10 – 12:00: Szakmai előadások és fórum: Vinnai Vadászház; turizmus a nyári főszezonon túl
12:00 – 13:00: Közös ebéd és kapcsolatépítés
Részvétel és regisztráció
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni itt lehet!
