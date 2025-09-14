Kinyílt a liftajtó, és a lakók csak álltak döbbenten – ez fogadta őket a nyíregyházi lépcsőházban! (fotókkal)

„Sziasztok! Itt van az ősz újra, és a mi házmesterünk, Valika ismét kitett magáért” – lelkendezett egy hölgy, aki fotókat is posztolt a lépcsőházi meglepetésről.

Meglepetés a lépcsőházban!

„Őszi színekbe öltöztette a lépcsőházunkat, barátságos környezetté alakította az előteret. Ehhez mi, lakók is hozzájárultunk, hiszen minden évszakban együtt alkotunk valamit. Köszönjük neked, Valika, az odaadó munkádat és jó szívedet – a Fazekas János tér 21. számú ház lakói.”