Kinyílt a liftajtó, és a lakók csak álltak döbbenten – ez fogadta őket a nyíregyházi lépcsőházban! (fotókkal)

Címkék#társasházi#lépcsőházi#nyíregyházi

Ebben a társasházi lépcsőházban mindig történik valami! Rendszeresen felbukkannak bejegyzések a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban arról, hogy Valika milyen kreatív lépcsőházi dekorációkkal lepi meg a lakókat. Ezúttal az ősz hangulatát varázsolta a ház közösségének.

Nagy Zoltán
Meglepetés a lépcsőházban: őszi dekorációk fogadták a lakókat.

Forrás: Nyíregyen Hallottam

„Sziasztok! Itt van az ősz újra, és a mi házmesterünk, Valika ismét kitett magáért” – lelkendezett egy hölgy, aki fotókat is posztolt a lépcsőházi meglepetésről. 

Meglepetés a lépcsőházban!

„Őszi színekbe öltöztette a lépcsőházunkat, barátságos környezetté alakította az előteret. Ehhez mi, lakók is hozzájárultunk, hiszen minden évszakban együtt alkotunk valamit. Köszönjük neked, Valika, az odaadó munkádat és jó szívedet – a Fazekas János tér 21. számú ház lakói.”

Döbbenetes látvány a nyíregyházi lépcsőházban

Fotók: Nyíregyen Hallottam

Egy hozzászóló így fogalmazott: „Jó lenne, ha sok helyen ilyen otthonos, lelket melengető lenne a lépcsőház. Jó erőt, egészséget és boldogságot kívánok mindenkinek, de legfőképp Valikának, hiszen ő a megálmodója ennek a csodás őszi hangulatnak!”

 

