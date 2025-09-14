1 órája
Kinyílt a liftajtó, és a lakók csak álltak döbbenten – ez fogadta őket a nyíregyházi lépcsőházban! (fotókkal)
Ebben a társasházi lépcsőházban mindig történik valami! Rendszeresen felbukkannak bejegyzések a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban arról, hogy Valika milyen kreatív lépcsőházi dekorációkkal lepi meg a lakókat. Ezúttal az ősz hangulatát varázsolta a ház közösségének.
Meglepetés a lépcsőházban: őszi dekorációk fogadták a lakókat.
„Sziasztok! Itt van az ősz újra, és a mi házmesterünk, Valika ismét kitett magáért” – lelkendezett egy hölgy, aki fotókat is posztolt a lépcsőházi meglepetésről.
„Őszi színekbe öltöztette a lépcsőházunkat, barátságos környezetté alakította az előteret. Ehhez mi, lakók is hozzájárultunk, hiszen minden évszakban együtt alkotunk valamit. Köszönjük neked, Valika, az odaadó munkádat és jó szívedet – a Fazekas János tér 21. számú ház lakói.”
Döbbenetes látvány a nyíregyházi lépcsőházbanFotók: Nyíregyen Hallottam
Egy hozzászóló így fogalmazott: „Jó lenne, ha sok helyen ilyen otthonos, lelket melengető lenne a lépcsőház. Jó erőt, egészséget és boldogságot kívánok mindenkinek, de legfőképp Valikának, hiszen ő a megálmodója ennek a csodás őszi hangulatnak!”
