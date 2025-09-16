szeptember 16., kedd

Letilthatják a nyíregyháziak fiókját?

Egy nyíregyházi közösségi csoportban kért segítséget egy hölgy, miután furcsa üzenetet kapott a legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazáson keresztül. Letilthatják?

Nagy Zoltán
Letilthatják a nyíregyháziak fiókját?

Letilthatják a nyíregyháziak fiókját? Természetesen nem!

Forrás: illusztráció / Google Maps

„Sziasztok! Kapott már valaki ilyen üzenetet?” – tette fel a kérdést. „Kamu vagy igazi? Mi a teendő? Bántó kommenteket kérek mellőzni, köszönöm.”

Letilthatják? Természetesen kamu az egész.

Letilthatják a hölgy fiókját?

Az állítólag a szolgáltató nevében érkezett üzenet arra figyelmezteti a felhasználót, hogy 12 órán belül letiltják a fiókját. Mint kiderült, nagyon sok nyíregyházi kapott hasonló üzenetet – de az is gyorsan világossá vált, hogy az egész egy nagy átverés.

„Kamu, én tegnap kaptam egy ilyen üzenetet. Utána jött egy e-mail is, hogy valaki megpróbált belépni a fiókomba” – írta valaki. „Törölni kell, nem szabad rákattintani! Nekem is feltörték az ismerősöm profilját, és onnan küldték” – tette hozzá egy másik hozzászóló.

„A szolgáltató nem üzenetet küld, hanem értesítést” – hívta fel a figyelmet egy harmadik kommentelő.

 

