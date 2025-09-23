Csapatban is támadhatnak Szabolcsban! Senki sincs tőlük biztonságban, nem érdemes velük ujjat húzni!

Nem csak a nyári időszakban, ilyenkor, ősszel is sok kellemetlenséget, fájdalmat okozhat nekünk a lódarázs - mondta portálunknak Lakatos Bertalan, aki korábban már több témában is nyilatkozott nekünk, így többek közt beszélt a bagolylepke vagy a poloskák elleni védekezésről is.

A lódarázs nem csak nyáron veszélyes! Illusztráció: Shutterstock

Miért olyan veszélyes a lódarázs?

A tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke szerint a lódarázs hazánk legnagyobb darazsa, a dolgozók átlagosan 2,5, míg a királynő 3-3,5 centiméter nagyságú. Alapvetően nem támadnak emberre, viszont ha a fészkük közelében vagyunk, akkor mindenre képesek.

Szó szerint mindenre, a lódarázs ugyanis nem csak szúr, hanem harap is, az erős szájszervével komoly sérülést tud okozni

- mondta portálunknak a szakember. Hozzátette, míg a méh csak egyszer csíp, addig a lódarázs képes rá többször is.

Lakatos Bertalan felhívta a figyelmet: ha fészket találunk, azonnal menjünk onnan és hívjunk szakembert. A fészket még véletlenül se bolygassuk meg, mert akkor akár csapatban is megtámadhatnak bennünket.