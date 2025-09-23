szeptember 23., kedd

Csak óvatosan!

4 órája

Csapatban is támadhatnak Szabolcsban! Senki sincs tőlük biztonságban, nem érdemes velük ujjat húzni!

Az őszi időszakban is veszélyesek. A lódarázs csípése akár allergiás rohamot is okozhat.

Szon.hu

Nem csak a nyári időszakban, ilyenkor, ősszel is sok kellemetlenséget, fájdalmat okozhat nekünk a lódarázs - mondta portálunknak Lakatos Bertalan, aki korábban már több témában is nyilatkozott nekünk, így többek közt beszélt a bagolylepke vagy a poloskák elleni védekezésről is.

Lódarázs fészke
A lódarázs nem csak nyáron veszélyes! Illusztráció: Shutterstock

Miért olyan veszélyes a lódarázs?

A tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke szerint a lódarázs hazánk legnagyobb darazsa, a dolgozók átlagosan 2,5, míg a királynő 3-3,5 centiméter nagyságú. Alapvetően nem támadnak emberre, viszont ha a fészkük közelében vagyunk, akkor mindenre képesek.

Szó szerint mindenre, a lódarázs ugyanis nem csak szúr, hanem harap is, az erős szájszervével komoly sérülést tud okozni

- mondta portálunknak a szakember. Hozzátette, míg a méh csak egyszer csíp, addig a lódarázs képes rá többször is.

Lakatos Bertalan felhívta a figyelmet: ha fészket találunk, azonnal menjünk onnan és hívjunk szakembert. A fészket még véletlenül se bolygassuk meg, mert akkor akár csapatban is megtámadhatnak bennünket.

A tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke elmondta, nem csak erdőben, a fák üregeiben találkozhatunk lódarázs-fészekkel, hanem padláson, vagy akár régi, elhagyott épületekben.

Mit tegyünk, ha fészket találunk?

  • Ne közelítsük meg, ne bolygassuk! A fészek környékén a lódarazsak különösen agresszívek lehetnek.
  • Ne próbáljuk meg egyedül kiirtani!
  • Menjünk biztonságos helyre, és hívjunk szakembert! Csak ők tudják szakszerűen és biztonságosan eltávolítani a fészket.

Lakatos Bertalan azt javasolja, ha megtámad bennünket egy lódarázs, semmiképpen se hadonásszunk, mert azzal még jobban "felbosszantjuk" őket és még agresszívabbá válnak. A szakember a gyors elfutást sem javasolja, ha tehetjük és van hozzá lélekjelenlétünk, inkább sétáljunk arrébb. Ha mégsem tudjuk elkerülni a csípést, és allergiás rohamot tapasztalunk magunkon, forduljunk azonnal orvoshoz.

Így védekezzünk a lódarazsak ellen

  • Használjunk szúnyoghálót a nyílászárókon
  • Ne hagyjunk kint élelmiszert, főleg édes vagy húsos maradékot
  • Ügyeljünk a szemetesek, komposztálók zárására
  • Tömítsük be a ház falán, tetőn található repedéseket
  • Kertben, udvaron ne hagyj pangó vizet, ami vonzhatja a rovarokat!
