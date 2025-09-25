szeptember 25., csütörtök

Hihetetlen!

1 órája

Dühös sofőr az M3-ason: megállította a kamiont és betörte az ablakát! (videó)

Címkék#videó#kamion#m3#m3 autópálya

Elképesztő jelenet! M3-as autópálya: egy autós betörte a kamion ablakát, majd elhajtott a helyszínről.

Szon.hu

M3-as autópálya: a megdöbbentő videót a bpiautosok.hu osztotta meg. Nem ismertek az előzmények, de a videón látottak mindenképpen megdöbbentőek.

M3-as autópálya: megdöbbentő jelent
Forrás: Fotó. BpiAutósok / YouTube
Forrás: Fotó. BpiAutósok / YouTube

M3-as autópálya: a dühös sofőr az eset után elhajtott a helyszínről

A történet láttán sokan aligha hitték volna, hogy mindez megtörténhet. 

A videón jól látszik, hogy a személyautó sofőrje sorozatos szabálytalanságokkal a kamion elé kerül, ezzel megállásra kényszerítve a mögötte haladó járműveket.

írta a BpiAutósok olvasója a felvételhez

Az M3 autópálya forgalmában ilyen cselekmények komoly veszélyt jelentenek mindenkire. Egyetlen pillanatnyi döntés is könnyen balesethez vezethet, és hosszú távú következményekkel járhat. Fontos, hogy minden sofőr megőrizze a hidegvérét és betartsa a szabályokat, hiszen az utakon mindenki felelősséggel tartozik egymás biztonságáért.

Ajánljuk még:

 

