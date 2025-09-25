46 perce
Dühös sofőr az M3-ason: megállította a kamiont és betörte az ablakát! (videó)
Elképesztő jelenet! M3-as autópálya: egy autós betörte a kamion ablakát, majd elhajtott a helyszínről.
M3-as autópálya: a megdöbbentő videót a bpiautosok.hu osztotta meg. Nem ismertek az előzmények, de a videón látottak mindenképpen megdöbbentőek.
M3-as autópálya: a dühös sofőr az eset után elhajtott a helyszínről
A történet láttán sokan aligha hitték volna, hogy mindez megtörténhet.
A videón jól látszik, hogy a személyautó sofőrje sorozatos szabálytalanságokkal a kamion elé kerül, ezzel megállásra kényszerítve a mögötte haladó járműveket.
–írta a BpiAutósok olvasója a felvételhez
Az M3 autópálya forgalmában ilyen cselekmények komoly veszélyt jelentenek mindenkire. Egyetlen pillanatnyi döntés is könnyen balesethez vezethet, és hosszú távú következményekkel járhat. Fontos, hogy minden sofőr megőrizze a hidegvérét és betartsa a szabályokat, hiszen az utakon mindenki felelősséggel tartozik egymás biztonságáért.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Gyors evakuálás Nyíregyházán: percek alatt kellett elhagyniuk az iskolát a diákoknak (fotók)
Bombahír, Szabolcsban terjeszkedik a szuperolcsó üzletlánc! Nyit az új bolt, ezt már nagyon sokan várták!
Vörös szőnyeg és hollywoodi csillogás! Világsztárokkal kezdődött el a Tony Curtis Filmfesztivál Mátészalkán! (fotók, videók)
Botrány a román-magyar futsalmeccsen, kardnak látszó tárggyal futottak a nyíregyházi játékosok felé (Videóval)