szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

14°
+20
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Dugócsapda az M3-ason – áll a sor, nő a menetidő a főváros felé

Címkék#m3#menetidő#autóút#főváros

Reggelre hosszú sorok alakultak ki több autópályán a főváros felé tartó forgalomban. M3-as autópályán Bag és Gödöllő között kell hosszabb menetidőre készülni a torlódások miatt.

Szon.hu

A közúti közlekedés biztonságát, folyamatosságát befolyásoló eseményeket az utinform.hu oldalon közlik.

M3-as autópálya: torlódás és hosszabb menetidő Bag és Gödöllő között
M3-as autópálya: torlódás és hosszabb menetidő Bag és Gödöllő között fotó: Mw/ archív 

M3-as: araszolás ismét

Csütörtök reggel arról írtak, hogy több helyen is lassulásra, megnövekedett menetidőre és torlódásra kell készülni a főváros felé vezető oldalon:
- az M1-es autópályán, a 27-es jelű Herceghalom és az M0-s autóút között,
- az M2-es autóúton, Dunakeszi térségében,
- az M3-as autópályán, a 39-es jelű Bag és a 27-es jelű Gödöllő csomópontok között,
- valamint az M7-es autópályán, Törökbálint térségében is.

Hozzátették: Ideiglenesen forgalomba helyezték az épülő M49-es autóút egy szakaszát Jármi körforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a két km-es szakaszon (8-as és a 10-es km között) az új nyomvonalra terelik, irányonként egy-egy sáv járható, így az M3-as autópályára is biztosított a felhajtás. 

Mint ismert ez év nyarán fejlesztések miatt rengeteg terelés, forgalomkorlátozás volt érvényben a sztrádán, az M3-ason mindkét oldalon az 54-55 km-nél a forgalomkorlátozást augusztus végén feloldották, szeptember 9-én ér véget mindkét oldalon az 40-45 km-nél a forgalomkorlátozás. 

Más témákat is ajánlunk: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu