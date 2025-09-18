Dugócsapda az M3-ason – áll a sor, nő a menetidő a főváros felé

A közúti közlekedés biztonságát, folyamatosságát befolyásoló eseményeket az utinform.hu oldalon közlik.

M3-as autópálya: torlódás és hosszabb menetidő Bag és Gödöllő között fotó: Mw/ archív

M3-as: araszolás ismét

Csütörtök reggel arról írtak, hogy több helyen is lassulásra, megnövekedett menetidőre és torlódásra kell készülni a főváros felé vezető oldalon:

- az M1-es autópályán, a 27-es jelű Herceghalom és az M0-s autóút között,

- az M2-es autóúton, Dunakeszi térségében,

- az M3-as autópályán, a 39-es jelű Bag és a 27-es jelű Gödöllő csomópontok között,

- valamint az M7-es autópályán, Törökbálint térségében is.

Hozzátették: Ideiglenesen forgalomba helyezték az épülő M49-es autóút egy szakaszát Jármi körforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a két km-es szakaszon (8-as és a 10-es km között) az új nyomvonalra terelik, irányonként egy-egy sáv járható, így az M3-as autópályára is biztosított a felhajtás.

Mint ismert ez év nyarán fejlesztések miatt rengeteg terelés, forgalomkorlátozás volt érvényben a sztrádán, az M3-ason mindkét oldalon az 54-55 km-nél a forgalomkorlátozást augusztus végén feloldották, szeptember 9-én ér véget mindkét oldalon az 40-45 km-nél a forgalomkorlátozás.

Más témákat is ajánlunk: