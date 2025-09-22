Figyelem! Hatalmas a dugó: több kilométeres a kocsisor az M3-ason!

Megnövekedett menetidőre készüljenek az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán kiépített tereléseknél. Hatvan térségében, az 55-ös km előtt 2-3 km-es a kocsisor, Bag és Gödöllő között a kialakult torlódás meghaladta az 5 km-t.

M3: hatalmas a torlódás Fotó: MW

M3: biztosított a felhajtás

Ideiglenesen forgalomba helyezték az épülő M49-es autóút egy szakaszát Jármi körforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a két km-es szakaszon (8-as és a 10-es km között) az új nyomvonalra terelik, irányonként egy-egy sáv járható, így az M3-as autópályára is biztosított a felhajtás.

Átadták a forgalomnak az M80-as autóút új szakaszát, amely így összeköttetésbe került az osztrák S7-es gyorsforgalmi úttal. Ezentúl tehát Vas vármegyéből, Körmendtől az osztrák A2-es autópályáig végig gyorsforgalmi úton lehet haladni.

Az M1-es autópályán, Törökbálint és Tatabánya között mindkét irányban elkezdődtek a szélesítési munkák. A 16-os km-től egészen az 56-os km-ig sávlezárásra vagy forgalomterelésre lehet számítani.

A munkák kapcsán Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták – számolt be minderről hétfő reggel az Útinform..