szeptember 22., hétfő

Móric névnap

14°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Óvatosan a sztrádán!

1 órája

Figyelem! Hatalmas a dugó: több kilométeres a kocsisor az M3-ason!

Címkék#m3#kocsisor#autópálya

Mielőtt bárki felhajt a sztrádára, érdemes tájékozódni. Az M3-as autópályán dugóra kell számítani.

Szon.hu
Figyelem! Hatalmas a dugó: több kilométeres a kocsisor az M3-ason!

Megnövekedett menetidőre készüljenek az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán kiépített tereléseknél. Hatvan térségében, az 55-ös km előtt 2-3 km-es a kocsisor, Bag és Gödöllő között a kialakult torlódás meghaladta az 5 km-t.

M3 torlódás autópálya
M3: hatalmas a torlódás Fotó: MW

M3: biztosított a felhajtás

Ideiglenesen forgalomba helyezték az épülő M49-es autóút egy szakaszát Jármi körforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a két km-es szakaszon (8-as és a 10-es km között) az új nyomvonalra terelik, irányonként egy-egy sáv járható, így az M3-as autópályára is biztosított a felhajtás.

Átadták a forgalomnak az M80-as autóút új szakaszát, amely így összeköttetésbe került az osztrák S7-es gyorsforgalmi úttal. Ezentúl tehát Vas vármegyéből,  Körmendtől az osztrák A2-es autópályáig végig gyorsforgalmi úton lehet haladni.

Az M1-es autópályán, Törökbálint és Tatabánya között mindkét irányban elkezdődtek a szélesítési munkák. A 16-os km-től egészen az 56-os km-ig sávlezárásra vagy forgalomterelésre lehet számítani.
A munkák kapcsán Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták – számolt be minderről hétfő reggel az Útinform..

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu