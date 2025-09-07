Figyelem! Aki begördül az M3-asra, jobb, ha tisztában van vele...

Az 1-es főutat, Budaörs átkelési szakaszán, a 4-es és az 5-ös km között rendezvény miatt lezárták szombat 01:00-tól vasárnap 04:00-ig. Kerülni önkormányzati utakon lehet.

Kiskőrösön Szüreti Felvonulást és Szlovák Nemzetiségi Napokat tartanak, emiatt lezárják az 53-as főutat a 27-es és a 28-as km között, vagyis a Dózsa György út egy szakaszát 08:00-tól 18:00-ig, majd 20:50-től 21:20-ig. Kerülni önkormányzati utakon lehet.

Vasárnap tartják Baranya vármegyében, a „Komlói Bányásznapok Fesztivált”. 20:30 és 22:30 között, a tűzijáték és annak előkészületei idejére az utat az 1-es km-nél teljes szélességében lezárják. Kerülni, rendőri forgalomirányítással helyben lehet.

A mai napon rendezik a 2025-ös Mátra Kör Országúti Amatőr Kerékpárversenyt. A versenyzők 10 órakor indulnak Gyöngyösről, a Felsővárosi Általános Iskola elől, és a - Mátraháza - Parád - Recsk - Tarnaszentmária - Verpelét - Kisnána - Domoszló - Markaz - Abasár - Pálosvörösmart útvonalon haladva érik el nagyjából 14 óra tájékán a mátrafüredi célt. Az érintett útvonalat, és keresztutcáit a mezőny elhaladásának idejére lezárják, és sárga táblákkal jelölt terelőúton terelik el a járműveket.

A mai napon nyílik lehetőség Pest vármegyében, az örkényi „IV. Családi Nap” meglátogatására is. Ezzel kapcsolatban 9 és 12 óra között lezárják az 5-ös főutat az Ady Endre és a Sport utca kereszteződése között. Kerülni helyben, a sárga táblákkal jelölt terelőúton lehet. Lássuk, mi a helyzet az M3-ason!

M3: érdemes felkészülni mindenre Fotó: MW-archív

M3: vannak sávlezárások

Az M3-as autópályán,

- Vásárosnamény felé Bag térségében, aszfaltoznak. A 38-as és a 45-ös km között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható.

- Hatvan térségében, a főváros felé vezető oldalon is hasonló munkák folynak. A 60-as és az 54-es km között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalmat sávelhúzással terelik. Irányonként két-két sáv járható.

- Budapest felé, Gyöngyös térségében, a 75-ös és a 73-as km között aszfaltoznak, a belső és a külső sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad.

- aszfaltoznak a főváros felé vezető oldalon Gyöngyös térségében, a 78-as km-nél, a Gyöngyös-kelet csomópontot lezárták, ott sem le-, sem felhajtani nem lehet. A csomópont közelében a külső sávot, illetve a gyorsító és a lassító sávot is lezárták.