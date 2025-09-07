1 órája
Figyelem! Aki begördül az M3-asra, jobb, ha tisztában van vele...
Aki a sztrádára hajt, érdemes tisztában lennie a változásokkal. Az M3 tereléseiről jobb előzetesen tudni.
Az 1-es főutat, Budaörs átkelési szakaszán, a 4-es és az 5-ös km között rendezvény miatt lezárták szombat 01:00-tól vasárnap 04:00-ig. Kerülni önkormányzati utakon lehet.
Kiskőrösön Szüreti Felvonulást és Szlovák Nemzetiségi Napokat tartanak, emiatt lezárják az 53-as főutat a 27-es és a 28-as km között, vagyis a Dózsa György út egy szakaszát 08:00-tól 18:00-ig, majd 20:50-től 21:20-ig. Kerülni önkormányzati utakon lehet.
Vasárnap tartják Baranya vármegyében, a „Komlói Bányásznapok Fesztivált”. 20:30 és 22:30 között, a tűzijáték és annak előkészületei idejére az utat az 1-es km-nél teljes szélességében lezárják. Kerülni, rendőri forgalomirányítással helyben lehet.
A mai napon rendezik a 2025-ös Mátra Kör Országúti Amatőr Kerékpárversenyt. A versenyzők 10 órakor indulnak Gyöngyösről, a Felsővárosi Általános Iskola elől, és a - Mátraháza - Parád - Recsk - Tarnaszentmária - Verpelét - Kisnána - Domoszló - Markaz - Abasár - Pálosvörösmart útvonalon haladva érik el nagyjából 14 óra tájékán a mátrafüredi célt. Az érintett útvonalat, és keresztutcáit a mezőny elhaladásának idejére lezárják, és sárga táblákkal jelölt terelőúton terelik el a járműveket.
A mai napon nyílik lehetőség Pest vármegyében, az örkényi „IV. Családi Nap” meglátogatására is. Ezzel kapcsolatban 9 és 12 óra között lezárják az 5-ös főutat az Ady Endre és a Sport utca kereszteződése között. Kerülni helyben, a sárga táblákkal jelölt terelőúton lehet. Lássuk, mi a helyzet az M3-ason!
M3: vannak sávlezárások
Az M3-as autópályán,
- Vásárosnamény felé Bag térségében, aszfaltoznak. A 38-as és a 45-ös km között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható.
- Hatvan térségében, a főváros felé vezető oldalon is hasonló munkák folynak. A 60-as és az 54-es km között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalmat sávelhúzással terelik. Irányonként két-két sáv járható.
- Budapest felé, Gyöngyös térségében, a 75-ös és a 73-as km között aszfaltoznak, a belső és a külső sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad.
- aszfaltoznak a főváros felé vezető oldalon Gyöngyös térségében, a 78-as km-nél, a Gyöngyös-kelet csomópontot lezárták, ott sem le-, sem felhajtani nem lehet. A csomópont közelében a külső sávot, illetve a gyorsító és a lassító sávot is lezárták.
Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között a Dulácska patak hídját javítják. A 3-as km-nél mindhárom sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, de személyautóval a szemközti oldal belső sávja is használható.
Az M1-es autópályán,
- Törökbálint és Tatabánya között mindkét irányba útépítési munkák kezdődtek. A 16-os km-től egészen az 56-os km-ig a belső sávot lezárták, a járműveket sávelhúzással a külső és a leállósávra terelik. A munkálatokhoz kapcsolódóan az M0-s autóút csomópontjában, a Hegyeshalom felé vezető felhajtóágon is lezártak egy sávot.ű
- Komárom térségében aszfaltoznak, a 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.
- Lébénynél a 140-es és a 148-as km között befejezték az aszfaltozást, így a sávlezárásokat feloldották, és a Lébényi pihenőt is megnyitották.
Az M5-ös autópályán,
- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 km között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták.
- a főváros felé, Inárcs és Ócsa között az elválasztósáv növényzetét vágják vissza. A 37-es és a 30-as km között mozgó tereléssel lezárják a belső sávot.
- a határ felé, a Petőfiszállás pihenőhely és Balástya között is kaszálják az elválasztósávot. A 127-es és a 148-as km között lassan mozgó géplánc foglalja el a belső sávot.
Az M6-os autópályán, Budapest felé, Szekszárd térségében aszfaltoznak. A 162-es és a 156-os km között a belső, és a külső sávot lezárták.
A M7-es autópályán,
- Székesfehérvárnál, illetve Martonvásár és Érd között aszfaltozás kezdődik. A Budapest felé tartókat a 65-ös és az 50-es km között a belső sávba, a 30-as és a 17-es km-között - a három sávos szakaszon - a belső és a középső sávba terelik. A burkolat javítás a külső és a leálló sávot érinti. A 23-as jelű Tárnok/Pusztazámor csomópont le-, és felhajtóágát is lezárták a Budapest felé vezető oldalon.
- Velencénél hídépítés miatt új terelést építettek ki. A 44-es és a 47-es km között mindkét oldalon lezárták a belső sávot.
- a főváros felé vezető oldalon lezárták a 45-ös km-nél lévő Velence csomópontot. A pihenőbe ugyan ki lehet hajtani, de a közeli településekre és a Velencei-tóhoz vezető út zárva van.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as km között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az M30-as autópályán,
- a 31-es km-nél a Miskolc-észak és a 39-es km-nél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik.
- Tornyosnémeti felé, a 42-es és a 45-ös km között burkolatjavítás miatt csak a külső sáv járható.
Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé, Szederkény térségében a 10-es és a 6-os km között aszfaltoznak, a belső sávot elkerítették a forgalom elől.
Az M70-es autópályán, az országhatár felé vezető oldalon, a határátkelő előtt a 20-as és a 21-es km között a belső sávot elkerítették a forgalom elől.
Főutak
A 3-as főúton,
- Mezőkövesd elkerülő szakaszán, a 140-es és a 142-es km között aszfaltoznak. A munkaterület mellett csak egy sáv járható, napközben jelzőőrök irányítják a járműveket.
- Mezőnyárád térségében is aszfaltoznak. A 146-os km-től a 149-es km-ig haladnak és zárják le szakaszosan a fél útpályát. Napközben jelzőőrös irányításra kell számítani.
- Bükkábrány térségében, a 156-os és a 158-as km között felújítják a burkolatot. A munkaterületnél a fél útpályát lezárták, jelzőőrök irányítják a forgalmat.
A 4-es főúton,
- a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, fokozott figyelemmel közlekedjenek a térségben.
A 6-os főúton, Pécsett, a Zsolnay Vilmos utcai szakaszon, a Mohácsi út és a Hengermalom utca között a csatornahálózatot javítják, felbontották a burkolatot a Szigetvár felé vezető oldalon. Irányonként csak egy sáv járható.
A 11-es főúton, Szentendrén közművezetéket fektetnek le. Budapest felé a 18-as és a 17-es km között felbontották a burkolatot, útszűkület és sebességkorlátozás van érvényben.
A 23-as főúton, Bátonyterenye közelében, a 2-es km-nél garanciális javítási munka miatt mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani.
A 25-ös főúton, Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es km között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el.
A 27-es főúton, Szendrőlád belterületén a 17-es km-nél, a Dózsa György és a Petőfi Sándor út közötti hidat javítják. Napközben félpályás korlátozás mellett lehet közlekedni, a forgalmat jelzőőrök irányítják.
Debrecen térségében, illetve annak belterületén, több helyen is forgalomkorlátozásra kell számítani:
- a 33-as főúton, a 106-os és 107-es km között,
- a 35-ös főúton, a 80-as km-nél kábelvezetéket fektetnek, ami miatt félpályás korlátozásra kell számítani,
- a 48-as főúton, az 1-es és a 2-es km között,
- valamint a 471-es főúton, az 1-es és 3-as km között váltakozó sávzárásra kell számítani.
A 37-es főúton, Gesztely határában a fényvédőhálót javítják. A 9-es km-nél Szerencs felé a belső sávot lezárták.
A 38-as főúton, Rakamaznál, az Aranyos-hídon javítási munkák miatt a 11-es km-nél a fél útpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat.
Az 57-es főúton,
- Mohács átkelési szakaszán az 1-es és a 3-as km között átépítik az 56-os főúti csomópontot. Az érintett szakaszt lezárták, a forgalmat mellékutakra terelik.
- Lánycsók térségében, az 5-ös és a 6-os km között építési munka miatt sávzárásra kell számítani.
A 75-ös főúton, Lentinél, a 62-es km-nél lévő Kerka-ártéri és Bánkúti-forrás hidakon csak egy-egy sáv járható, a hidak teherbírásának biztosítása érdekében.
A 85-ös főúton, Nagycenken, a kastély közelében a 69-es km-nél vízvezetéket kötnek be, emiatt a forgalom csak egy sávon, irányonként váltakozva haladhat.
A 354-es főúton, Debrecen határában, az 1-es és a 3-as km között csomópont építési munkákat végeznek, irányonként csak egy sáv járható.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es km-nél irányonként egy-egy sáv járható.
Alsóbbrendű utak
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében,
- Komjáti és Tornaszentandrás között felújítják a burkolatot. Munkanapokon 8.00 és 18.00 között az 1-es és a 3-as km között az utat teljes szélességében lezárják. Kerülni a kijelölt terelőúton lehet.
- a Sárospatak-Cigánd összekötő úton, Nagyhomok és Tiszacsermely között, a Tiszakarádi-főcsatorna-hídjába erősítő lamellákat építenek. A 17-es és a 22-es km között az utat 12 és 13 óra között lezárják. Kerülni a Bodroghalom - Karcsa - Cigánd útvonalon lehet.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el - számolt be róla az Útinform.