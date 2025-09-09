Lezárások, terelések, torlódás – mutatjuk, hol áll most a forgalom az M3-ason

Frissítés:

Baleset történt az M3-as autópályán, a hajdúnánási pihenő jobb oldalán kedd reggel - figyelmeztetett az Útinform.

– Az országos gyorsforgalmi-, és főúthálózatot érintő, a folyamatos közlekedést jelentősen befolyásoló balesetről nem kaptunk információt a kora reggeli órákban. Erősödik a forgalom a Budapest felé vezető utakon:

az M3-as autópálya bevezető szakaszán,

a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól

a 31-es főúton, Maglód közelében,

az 51-es és az 510-es főúton, Dunaharaszti térségében – írja a kora reggeli forgalomról az utinform.hu.

Mint ismert ez év nyarán fejlesztések miatt rengeteg terelés, forgalomkorlátozás volt érvényben a sztrádán, a M3-ason mindkét oldalon az 54-55 km-nél a forgalomkorlátozás augusztus végén feloldották. A tervek szerint, szeptember 9-én ér véget mindkét oldalon az 40-45 km-nél a forgalomkorlátozás. A sztráda korszerűsítéséről nemrégiben ebben a cikkünkben írtunk.

