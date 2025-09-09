szeptember 9., kedd

Ádám névnap

15°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

2 órája

Lezárások, terelések, torlódás – mutatjuk, hol áll most a forgalom az M3-ason

Címkék#M3-as#forgalom#autópálya

Aki a sztrádára hajt, érdemes tisztában lennie a változásokkal. Az M3-as bevezetőjén válik zsúfolttá a forgalom.

Szon.hu

Frissítés:

Baleset történt az M3-as autópályán, a hajdúnánási pihenő jobb oldalán kedd reggel - figyelmeztetett az Útinform.

------------

– Az országos gyorsforgalmi-, és főúthálózatot érintő, a folyamatos közlekedést jelentősen befolyásoló balesetről nem kaptunk információt a kora reggeli órákban. Erősödik a forgalom a Budapest felé vezető utakon:

az M3-as autópálya bevezető szakaszán,

a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól

a 31-es főúton, Maglód közelében,

az 51-es és az 510-es főúton, Dunaharaszti térségében – írja a kora reggeli forgalomról az utinform.hu. 

Mint ismert ez év nyarán fejlesztések miatt rengeteg terelés, forgalomkorlátozás volt érvényben a sztrádán, a  M3-ason mindkét oldalon az 54-55 km-nél a forgalomkorlátozás augusztus végén feloldották. A tervek szerint, szeptember 9-én ér véget mindkét oldalon az 40-45 km-nél a forgalomkorlátozás. A sztráda korszerűsítéséről nemrégiben ebben a cikkünkben írtunk.  
Más témákat is olvassanak! 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu