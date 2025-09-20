szeptember 20., szombat

Közlekedés

24 perce

M49-es: egy szakaszát már ideiglenesen forgalomba helyezték

Jármi körforgalom és az M3-as autópálya között figyeljenek az autósok.

Szon.hu

 A 49-es főút forgalmát ezen a két km-es szakaszon (8-as és a 10-es km között) az új nyomvonalra terelik, irányonként egy-egy sáv járható, így az M3-as autópályára is biztosított a felhajtás, olvasható az utinform.hu oldalon. 

M49: Ideiglenesen forgalomba helyezték az épülő M49-es autóút egy szakaszát Jármi körforgalom és az M3-as autópálya között.
 M49-es autóút Őr és Jármi települések között forrás: magyarepitok.hu

Mint ismert, az épülő M49-es autóút Őr és Jármi települések között, a 7+700 és 10+200 kilométerszelvények közötti, körülbelül 2 kilométeres szakaszát 2025. szeptember 15-től ideiglenesen forgalomba helyezték, 2x1 sávos forgalmi rendben. Erre az M3-as autópályára történő felhajtás biztosítása, valamint a meglévő 49. sz. főút korrekciós munkáinak és az útpálya burkolaterősítésének elvégzése érdekében van szükség. A bevezetett forgalmi rend feloldása előreláthatólag 2026 augusztusában várható. 

 

