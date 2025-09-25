szeptember 25., csütörtök

Elismerés a kiváló művészeknek

2 órája

Magyar Művészeti Akadémia: a legkiválóbb művészek közé emelték a szabolcsi építészt

Címkék#építész#Nyíregyháza#Magyar Művészeti Akadémia

Az idén is díjazták azokat, akik a hazai művészetben egyedülállót alkottak. A Magyar Művészeti Akadémia egyik rangos elismerését vármegyei szakember kapta.

Szon.hu
Magyar Művészeti Akadémia: a legkiválóbb művészek közé emelték a szabolcsi építészt

A Magyar Művészeti Akadémia az idén is díjazta a legkiválóbb alkotókat

Fotó: Magyar Művészeti Akadémia

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagozatai az idén is díjazták a magyar szellemi élet kiemelkedő egyéniségeit, akik a művészet, a művészetelmélet, a művészetszervezés és a művészetigazgatás terén egyedülálló életművet mutatnak fel. Az MMA kilenc tagozatának tagjai minden évben két-két személynek ítélik díjaikat, melyek egyike lehetőség szerint külhoni művészek és szakemberek pályáját és alkotásait ismeri el – olvasható a MMA honlapján.

A legjobbak közé választotta a Magyar Művészeti Akadémia
Kulcsár Attila is kiérdemelte a Magyar Művészeti Akadémia építőművészeti díját 
Fotó: Magyar Művészeti Akadémia

A legjobbnak választotta a Magyar Művészeti Akadémia

Az idei díjakat szeptember 23-án adták át az akadémia székházában, a Pesti Vigadóban. Az ünnepségen Turi Attila, az MMA elnöke elmondta, a Magyar Művészeti Akadémia törekvése, hogy a magyar szellemi élet minél több jeles művészét támogassa. Szerinte művészekre, a művészetet befogadó nézőkre, olvasókra és hallgatókra minden időben egyformán szükség van. 

Az idén Szabolcs-Szatmár-Bereg is büszke lehet, hiszen az MMA építőművészeti díját Esztány Győző mellett Kulcsár Attila is megkapta.

Kulcsár Attila, Ybl-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja, vármegyénk egyik legnagyobb hatású építésze, számos nívós középület tervezője, aki szakíróként is ismert. Településterveket készít, a műemléki feladatokban is jártas, sőt a házak belsőépítészetét is maga tervezi. Szerkesztette a Bercsényi 28-30 és a Megfagyott muzsikus periodikát, könyvet írt Nyíregyháza építészetéről. Rendszeresen publikál szakmai folyóiratokban, több verseskötete is megjelent. Sokat tesz Nyíregyháza és Debrecen fiatal építészei szakmai pályájának elindításáért, több éven keresztül oktatott építészeket a Debreceni Egyetemen.

 

