Magyar Művészeti Akadémia: a legkiválóbb művészek közé emelték a szabolcsi építészt
Az idén is díjazták azokat, akik a hazai művészetben egyedülállót alkottak. A Magyar Művészeti Akadémia egyik rangos elismerését vármegyei szakember kapta.
A Magyar Művészeti Akadémia az idén is díjazta a legkiválóbb alkotókat
Fotó: Magyar Művészeti Akadémia
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagozatai az idén is díjazták a magyar szellemi élet kiemelkedő egyéniségeit, akik a művészet, a művészetelmélet, a művészetszervezés és a művészetigazgatás terén egyedülálló életművet mutatnak fel. Az MMA kilenc tagozatának tagjai minden évben két-két személynek ítélik díjaikat, melyek egyike lehetőség szerint külhoni művészek és szakemberek pályáját és alkotásait ismeri el – olvasható a MMA honlapján.
A legjobbnak választotta a Magyar Művészeti Akadémia
Az idei díjakat szeptember 23-án adták át az akadémia székházában, a Pesti Vigadóban. Az ünnepségen Turi Attila, az MMA elnöke elmondta, a Magyar Művészeti Akadémia törekvése, hogy a magyar szellemi élet minél több jeles művészét támogassa. Szerinte művészekre, a művészetet befogadó nézőkre, olvasókra és hallgatókra minden időben egyformán szükség van.
Az idén Szabolcs-Szatmár-Bereg is büszke lehet, hiszen az MMA építőművészeti díját Esztány Győző mellett Kulcsár Attila is megkapta.
Kulcsár Attila, Ybl-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja, vármegyénk egyik legnagyobb hatású építésze, számos nívós középület tervezője, aki szakíróként is ismert. Településterveket készít, a műemléki feladatokban is jártas, sőt a házak belsőépítészetét is maga tervezi. Szerkesztette a Bercsényi 28-30 és a Megfagyott muzsikus periodikát, könyvet írt Nyíregyháza építészetéről. Rendszeresen publikál szakmai folyóiratokban, több verseskötete is megjelent. Sokat tesz Nyíregyháza és Debrecen fiatal építészei szakmai pályájának elindításáért, több éven keresztül oktatott építészeket a Debreceni Egyetemen.
