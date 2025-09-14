A Magyar Vöröskereszt neve és emblémája a bizalom jelképe, a csalók ezzel próbálnak visszaélni

A Magyar Vöröskereszt neve és emblémája a bizalom jelképe. Annak szimbóluma, hogy a legnagyobb humanitárius szervezetre biztosan számíthatnak a bajba jutottak, mert munkatársaik ott lesznek a katasztrófa és háború sújtotta országokban élő, vagy onnan elmenekülő emberek mellett, segítik és támogatják a bántalmazott, nélkülöző anyákat és családokat. Velük találkozunk akkor is, amikor szervezett véradáson a legnagyobb kincset ajánlja fel bárki egy számára ismeretlen ember gyógyulása, élete megmentése érdekében.

Gurály Edinával, a Magyar Vöröskereszt vármegyei igazgatójával az online csalókról és a családok támogatásáról is beszélgettünk

Fotó: Sipeki Péter

Magyar Vöröskereszt: jó szívvel és jól adni, jól segíteni

Szomorú és megdöbbentő, hogy alig néhány hete online csalók cukorbetegek részére hirdettek terméket, számukra készített gyógyszert az interneten keresztül a Magyar Vöröskereszt neve alatt.

– A legnagyobb múlttal rendelkező humanitárius szervezet minden esetben a hivatalos felületein teszi közzé a híreit, ismerteti aktuális kampányait – mondta Gurály Edina. A Magyar Vöröskereszt Szabolcs vármegyei szervezetének igazgatójával elsősorban arról akartunk beszélgetni, hogyan tudták segíteni a rászorulókat a tanévkezdéskor, mert a becsengetés komoly kiadást jelent minden családban, főleg ott, ahol kevés van.

A beszélgetés alatt kiderült, a tanszercsomagok most is eljutottak a gyerekekhez, s más adományokkal is segítették a legnehezebb helyzetben élőket az egész megyében.

– Mindig arra törekszünk, hogy megtaláljuk azokat a rászorulókat is, akik nem kérnek segítséget. Egyetlen élelmiszercsomag, ruhaadomány önmagában csak az akut problémát képes kezelni, a legnagyobb segítség, ha az élethelyzetükben sikerül pozitív változást elérni – mondta Gurály Edina, aki az egészségmegőrző, betegségmegelőző és közösségépítő projektükről is beszélt, ahogy szóba került az is, mennyire fontos jó szívvel és jól adni.