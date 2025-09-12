Mákjuk van a tiszavasváriaknak, nagy buli vár rájuk

Mák Fesztivált rendeznek szeptember 13-án, szombaton a tiszavasvári strandon. A programok 9.45-kor a helyi fúvószenekar térzenei koncertjével kezdődnek, majd műsort adnak az óvodások és a nyugdíjasok. A kicsiket 11 órától a Vidám Manók együttes szórakoztatja, de lesz habparty és elsül a cukorágyú is. A koncertek sorában az Elite zenekar lesz az első délután egytől, majd jön az ŐkIttMost akusztik, McHawer és a Tekknő, Janicsák Veca, Solymos Tóni és zenekara, a USNK, végül Regán Lili lép a DJ pult mögé. A fesztivál 6 éves korig ingyenes.