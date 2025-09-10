szeptember 10., szerda

Már egymást figyelmeztetik a veszélyre a jósavárosiak!

Egy férfi a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztott meg két fotót, és figyelmeztetést is írt mellé: érdemes komolyan venni, mert csúnya sérülés lehet belőle.

Nagy Zoltán
Már egymást figyelmeztetik a veszélyre a jósavárosiak!

Forrás: illusztráció / Google Maps

„Tisztelt lakosok, tisztelt jósavárosiak! A Korányi Frigyes utca melletti padot vélhetően megrongálták. Idősek, gyerekek és mindenki vigyázzon, mert az utolsó lécnél kilógó, vastagabb faléc súlyos sérülést okozhat” – írta.

Sajnos egyre gyakrabban esnek rongálás áldozatául Nyíregyháza padjai. Nemrég a Bujtosi-tónál vezette le valaki az agresszióját egy ülőalkalmatosságon, nem kis bosszúságot okozva ezzel a városlakóknak.

Forrás: Nyíregyen Hallottam
 

 

