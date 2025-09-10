Nyíregyháza
2 órája
Már egymást figyelmeztetik a veszélyre a jósavárosiak!
Egy férfi a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztott meg két fotót, és figyelmeztetést is írt mellé: érdemes komolyan venni, mert csúnya sérülés lehet belőle.
Forrás: illusztráció / Google Maps
„Tisztelt lakosok, tisztelt jósavárosiak! A Korányi Frigyes utca melletti padot vélhetően megrongálták. Idősek, gyerekek és mindenki vigyázzon, mert az utolsó lécnél kilógó, vastagabb faléc súlyos sérülést okozhat” – írta.
Sajnos egyre gyakrabban esnek rongálás áldozatául Nyíregyháza padjai. Nemrég a Bujtosi-tónál vezette le valaki az agresszióját egy ülőalkalmatosságon, nem kis bosszúságot okozva ezzel a városlakóknak.
Ezt ne hagyja ki!Rendőrségi körözés
14 órája
Felfoghatatlan! Mi történhetett a hétvégén? Eltűnt 31 Szabolcs vármegyei tinédzser három nap alatt!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre