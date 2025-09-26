Sokan vártak rá: újra elindul a népszerű babaváró foglalkozás

Kismamák, figyelem! Október 8-ától ismét elindul a szülésfelkészítő és babaváró tanfolyam a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórházban. A négyrészes, interaktív foglalkozás minden szerdán 14 órától várja a kismamákat és leendő szülőket. A résztvevők bepillanthatnak abba, mi történik a szülőszobán.

A szülésfelkészítő foglalkozások azért kiemelten fontosak, mert segítenek a leendő szülőknek felkészülni a fizikai és lelki kihívásokra. Emellett az anyukák praktikus tanácsokat kapnak a helyes táplálkozásról, a biztonságos mozgásról és az újszülött első napjairól.

Szó lesz a gyermekágyi időszak nehézségeiről és azok megoldási lehetőségeiről is. A részvétel teljesen ingyenes, ugyanakkor előzetes bejelentkezés szükséges. Érdeklődni hétköznapokon 8:00 és 14:00 óra között a 06-45/502-100-as telefonszám 3444-es mellékén lehet.

Más témákat is ajánlunk: