Mátészalka a filmek fővárosa lesz – 40 film, sztárok, koncertek!

Ahogyan arról már beszámoltunk, másodszor ad otthont a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválnak Mátészalka. A megnyitó szeptember 24-én lesz. A nemzetközi filmes seregszemle négy napja alatt nem csak 40 filmet lehet majd megnézni, hanem sokszor az alkotókkal, filmes személyiségekkel is beszélget majd Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke. Az eseményt szeptember 27-én nagyszabású díjátadó gála zárja, ahol átadják a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál elismeréseit, majd a világhírű hegedűvirtuóz, Roby Lakatos és zenekara műsorát élvezheti a közönség.

A néhai Tony Curtis, Mátészalka szülöttje. Lánya, Jamie Lee Curtis néhány évvel ezelőtt a szatmári városban járt Forrás: kultker.hu

Mátészalka a közösségi oldalán folyamatosan csepegteti a nagyobbnál nagyobb neveket, a pezsgő fesztiválon a hazai és nemzetközi versenyfilmeken túl, közönségtalálkozók, kiállítások, előadások, valamint koncertek várják a közönséget. Néhány nagy nevet mi is kiragadunk:

Márton András az ország egyik legtevékenyebb, Jászai Mari-díjas színházi színésze, aki az összes jelentős fővárosi teátrumban megfordult, játszott a Vígszínházban, a József Attila Színházban, a Madách Színházban, a Nemzeti Színházban, a Katona József Színházban, a Radnóti Színházban és a Merlin Színházban is. Jellegzetes orgánuma miatt hamar nagy népszerűségre tett szert animációs karakterek hangjaként: ő volt a Legkisebb Ugrifüles is. Előadását szintén szeptember 25-én, csütörtökön hallhatják.

Szipál Péter fotóművész, már több mint harminc éve készít portréfotókat hollywoodi színészek portfóliójába. Megragadja az egyedi vonásokat és mindent, ami megkülönbözteti a színész arcát mindenki mástól. Élete nagy részét Los Angelesben töltötte, színészekkel, írókkal, zenészekkel és rendezőkkel dolgozott együtt, de 2003-ban egy munka miatt visszatért Budapestre és úgy döntött, hazajön. Szipál Páter szeptember 26-án, pénteken látogat Mátészalkára.

Érdemes böngészni a szatmári város közösségi oldalát a filmes szakma krémje látogat el újra Mátészalkára. Ráadásul a TV2 Utazz Velünk műsora is Mátészalkán járt, erről a polgármester, dr. Hanusi Péter is hírt adott közösségi oldalán.