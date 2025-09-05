Ennek sokan fognak örülni: megújul Mátészalka ikonikus létesítménye

Országos kiterjedésű, 14 vármegyében, több mint 30 helyszínt érintő állomásfelújítási programot indít a MÁV-csoport. A beruházások összértéke megközelíti a 15 milliárd forintot, amelyet a vasúttársaság saját forrásokból, illetve a Magyar Falu Programból valósít meg. A program keretében országszerte több mint harminc állomás és megállóhely megújul, köztük: Ács, Aranyosapáti, Balmazújváros, Bashalom, Berettyóújfalu, Demecser, Esztergom-Kertváros, Felsőzsolca, Gárdony, Gyula, Győrasszonyfa, Jászberény, Kisvarsány, Kőbánya alsó, Leányvár, Magyarbánhegyes, Martonvásár, Mátészalka, Nyíradony, Nyírbogát, Ópályi, Pécsudvard, Poroszló, Püspökhatvan, Sárrétudvari, Salgótarján, Szalatnak, Szerep, Tiszaalpár, Tiszajenő alsó, Tokaj és Villány.

Országos állomásfelújítási program keretében újítják fel a mátészalkai vasútállomást

Fotó: flickr.com

120 éve működik Mátészalka vasútállomása

A beruházást pénteken Mátészalka Facebook-oldala is megerősítette. Mint írták, "a munkálatok során modern, klimatizált várótermek, akadálymentesített mosdók és megújult homlokzatok várják majd az utazókat. Több állomáson környezetrendezést is végeznek. A program részeként a mátészalkai állomás is megszépül. A fejlesztések célja, hogy kényelmesebb és korszerűbb szolgáltatást nyújtsanak az utasoknak országszerte."

Mátészalka vasútállomása a városközpont közelében helyezkedik el. Jelentős forgalmú regionális elágazó állomás, melyet öt hazai vasútvonal is érint. A létesítményt 1905-ben nyitották meg, a ma is meglévő emeletes épület az 1970-es évek végéig szolgálta az egyre növekvő forgalmat, majd mellette új, korszerű fogadóépületet adtak át.